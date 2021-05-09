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Ünlü opera sanatçısına taciz suçlaması!

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam’ın, evinde hizmetli olarak çalışan kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Hakkında dava açılan opera sanatçısının, 12.5 yıl hapsi isteniyor

Dünya / 9 Mayıs 2021 Pazar 09:39
Ünlü opera sanatçısına taciz suçlaması!

İŞSİZ KALMAKTAN KORKTUM

İTALYA'DA Accademia Chigiana'dan onur diploması alan, Devlet Senfoni Orkestrası şefi ve opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam'a cinsel taciz suçlaması! Yaşlıçam'ın evinde çalışan Özlem Savut, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savut, odada temizlik yaptığı sırada tacize uğradığını ancak ilk olayda işsiz kalmaktan korktuğu için sustuğunu söyledi.

ŞOFÖR BENİ KURTARDI

İLERLEYEN günlerde tacizlerin boyutunun arttığını anlatan Savut, 'Bir gün kollarımı tutarak zorla yatağa yatırdı. Çığlık atıp yardım istedim. Evin şoförü gelip beni kurtardı' dedi. Şoförüyle hizmetçisinin kendisine tuzak kurduğunu söyleyen Yaşlıçam hakkında cinsel taciz suçundan dava açıldı. Savcılık, 12.5 yıl hapis cezası talep etti.

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