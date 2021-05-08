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Osman Gökçek tek tek açıkladı! CHP 650 Milyon TL'yi ne yaptı!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, CHP'nin istifa eden avukatı Mustafa Kemal Çiçek'in de gündeme getirdiği 650 milyon TL'nin nereye gittiğini Sürmanşet programında açıkladı.

Güncel / 8 Mayıs 2021 Cumartesi 01:36
Osman Gökçek tek tek açıkladı! CHP 650 Milyon TL'yi ne yaptı!

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ederek bomba açıklamalarda bulunan CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'in 650 milyon TL iddiası Sürmanşet programında da gündeme geldi. 

BİR ANKETE 50 MİLYON YANDAŞ KANALLARA 30 MİLYON TL AKTARMIŞLAR!

Programda konuşan Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, CHP'lilerin 650 Milyon TL'sinin nereye gittiği tek tek açıkladı. CHP'nin içinden bir kaynaktan bilgi aldım diyen Gökçek, 'Seyit Torun'nun anketlere 50 milyon TL harcadığı söyleniyor. Türkiye'de 50 milyon TL hangi ankete para verilir. KRT, Halk TV, TELE 1 ve ANKA Haber Ajansı'na, o dönem içinde 30 milyon TL aktarıldığı söyleniyor. Beyaz TV ile ilgili program yapıyordunuz ya Özlem Gürses hanım... Halk TV'de 8 milyon TL aldı diye konuşuluyor. Bu doğru mu değil mi Halk TV yetkililerinin bunu açıklaması lazım.' ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Gökçek, Çankaya İlçe Başkanlığı'nın özel VİP minibüsününde CHP Genel Merkezine fatura edildiğini söyledi. 

Osman GökçekSürmanşet

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