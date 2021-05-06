HDP bu yüzden kapanmalı! Kadınları unuttu, Öcalan’a methiyeler dizdi

Tam kapanma sürecinde sözde kadınları konuşmak için kürsüye çıkan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, kadınları unuttu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizdi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a sözde tecrit uygulandığını ifade eden Başaran, “İmralı'da Sayın Öcalan üzerindeki bu mutlak tecridin kaldırılmasını çağrısı yapıyoruz. İktidar ısrarla bu ülkede hakikatin sesi olan ve çözümü getirebilecek olan Sayın Öcalan'ın sesinin ve sözünün topluma yansımasını engelliyor” dedi.



Kadınları unuttu, PKK elebaşına övgü yağdırdı!

HDP'li Başaran, kadınları konuşmak için çıktığı kürsüde katil Öcalan'a övgüler yağdırarak, “İktidar, Sayın Öcalan'ın sözünün, sesinin topluma yansımasını istemiyor. Tam da bu nedenle, çözümün adresi olan İmralı'daki mutlak tecridin kaldırılması çağrısını yapıyoruz. bu ülkede hakikatin ya da çözümün sesi olan en fazla barışı ve çözümü getirebilecek olan Sayın Öcalan'ın sesinin ve sözünün topluma yansımasını engelliyor. Bu ülkede Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit savaş demektir. İktidar ısrarla Öcalan'ın sözünün sesinin topluma yansımasının çözüm iradesinin, topluma ve geleceğe yansımasını istemediğini görüyoruz. Tam da bu nedenle biz ısrarlı bir biçimde çözümün adresi olan İmralı'da Sayın Öcalan üzerindeki bu mutlak tecridin kaldırılması çağrısı yapıyoruz” şeklinde konuştu.