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Emekli ve memur için enflasyon zammı göründü: İşte maaşlara yansıyacak farklar

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nisan ayı enflasyonu ile birlikte gözler emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Dört aylık dönemde gerçekleşen enflasyon sonrası emekli ve memur maaşlarına temmuz ayında zam göründü. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin de memurlar ile aynı oranda zam alması bekleniyor. İşte temmuz ayında emekli ve memurların maaşlarına yansıyacak farklar..

Ekonomi / 4 Mayıs 2021 Salı 11:22
Emekli ve memur için enflasyon zammı göründü: İşte maaşlara yansıyacak farklar

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında yüzde 1,68 oranında arttı. Nisan ayındaki bu gelişmeler sonucu, dört aylık dönemdeki TÜFE artışı yüzde 5.45 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki artış, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zammı doğrudan etkiliyor.

Memur maaşları ve emekli memurların aylıkları ise öncelikle toplu sözleşme zammına göre artırılıyor. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılacak.

Enflasyon mayıs ve haziran aylarında, son 16 yılın ortalaması düzeyinde artarsa haziran ayında 6 aylık enflasyon yüzde 6.43'ü bulacak.

ENFLASYON MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Habertürk'te yer alan habere göre; Enflasyonun ilk altı aylık dönemde yüzde 6.43 oranında gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuzda yüzde 6.43 oranında artacak. Bu durumda, 2000 sonrası emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı 155 TL artışla 2 bin 575 TL'ye, esnaf BAĞ-KUR aylığı 113 TL artışla 1875 TL'ye, tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da 107 TL artışla 1769 TL'ye yükselecek.

2000 sonrası en düşük SSK emekli aylığı normalde şu an 1447 TL seviyesinde. Ancak, geçen yıl emekli aylıklarında alt sınır 1500 TL'ye yükseltildiği için bu yılın ocak – haziran döneminde 1500 TL aylık aldılar. 2000 sonrası emekli olan SSK'lıların en düşük aylığına temmuz ayındaki artış 1447 TL baz alınarak yapılacak. Böylece 40 TL artarak 1540 TL olacak.

MEMURLARA ENFLASYON FARKI ÖDENECEK

Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36 oranında artış yapılmıştı. Bu artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, 4.36 puanı ise geçen yılın temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanıyordu.

Memurlara bu yılın ikinci yarısında da yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ayrıca, ocak – haziran döneminde yüzde 3'ü aşan enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon tahminler doğrultusunda gerçekleşirse memur maaşlarına da temmuzda yüzde 6.43 oranında zam yapılacak.

Her durumda bu yılın ikinci yarısında memur maaşları ile tüm emeklilerin aylıkları aynı oranda artacak.

Altı aylık dönemde TÜFE'de yüzde 6.43 oranında artış olduğunda en düşük memur maaşı 292 TL artışla 4834 TL, en düşük emekli memur aylığı da 196 TL artışla 3 bin 245 TL olacak.

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