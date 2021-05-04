Bu acıya yürek dayanmaz! Küçük Yusuf'un cenazesinde ailesi gözyaşlarına boğuldu!

Pınarbaşı ilçesinde Şükran Akyol, dün akşam saatlerinde eşi Alptuğ dışarıdayken, odasında uyuyan oğlu Yusuf Eymen'i bırakıp ekmek almak için markete gitti. Bu sırada uyanan Yusuf Eymen, 11'inci kattaki evlerinde odasının penceresinden aşağıya bakarken dengesini kaybedip düştü.



İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Yusuf Eymen Akyol'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.



Yusuf Eymen'in cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak bugün öğlende Karslı Camii'ne getirildi.



Buradaki cenazede Muay thai milli takım sporcusu Alptuğ Akyol, taziyeleri kabul etti.



Bazı yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Yusuf Eymen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.



GERİYE BABASIYLA BİRLİKTE RİNGTE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI KALDI



Bu arada Yusuf Eymen'den geriye babası ile ringde çekilen fotoğrafları kaldı. Görüntülerde eline boks eldiveni geçiren Yusuf Eymen'in babasıyla boks yaptığı görüldü.













