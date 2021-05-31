Taksim Camii’nin ilk mahyası: Elhamdülillah!

Yapımına Topçu Kışlasındaki camiinin yıkılmasının ardından Cumhuriyetin ilk yıllarında karar verilen, ancak darbelere ve siyasi krizlere kurban giden Taksim Camii hasreti geçtiğimiz hafta sona erdi. Dört yılda tamamlanan cami, fethe hediye olarak yine bir cuma gününde ibadete açıldı.



TOP-DOWN SİSTEMİNİN KULLANILDIĞI TEK CAMİ



Taksim Camii'nin mühendislik açısından en önemli özelliğinin Top-Down sistemi ve bu sistemin kullanıldığı tek cami olması olduğu belirtilirken, cami bu yöntemle, klasik uygulamaların tersine sıfır katından aşağı ve yukarıya doğru inşa edildi.



Bu yöntem sayesinde yapım esnasında derin kuyu kazısı yapılmadan, çevre bina ve yollara, meydana hiçbir zarar vermeden inşa edilmesine imkan tanındı.



Caminin geleneksel cami formlarının modern çizgiler ve malzemelerle yorumlanarak 19. yüzyıl Beyoğlu mimarisinden esinlenen özgün bir tasarımla inşa edildiği, kültür ve sanatla açısında bir çok vatandaşın bir araya geleceği, dijital kütüphanesinden yararlanıp kitap okuyacağı, dinleneceği, sergilerin yapılacağı bir kültür merkezine sahip olduğu ifade edildi.