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Fatma Şahin kritik göreve yeniden seçildi!

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yeniden seçildi.

Güncel / 31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:14
Fatma Şahin kritik göreve yeniden seçildi!

Türkiye Belediyeler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Birliğin 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

Toplantıda konuşan Fatma Şahin, Bakan Selçuk'a teşekkür ederek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocukların salgın sürecinde aksayan eğitimlerinin telafisine yönelik hayata geçirilen projenin çok önemli olduğunu söyledi. Şahin, bu süreçte, belediyelerin öğrencilerin eğitimine destek veren çalışmalarını anlattı.

Türkiye Belediyeler Birliğinin, Cumhuriyet tarihinin en güçlü kurumlarından biri olduğuna işaret eden Şahin, "Birliğimiz, 'demokrasi yerelde başlar' anlayışıyla herkesin masada olduğu, herkesin görüş ve fikirlerini paylaştığı bir birliktir. Büyük bir küresel sorunla karşı karşıya kaldığımız bu süreçte çözüm odaklı, 'birlikte rahmet var' anlayışıyla çalışan bir birliktir." diye konuştu.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ulusal bir mücadele veriyoruz. Bugün çıkacak Bakanlar Kurulu kararlarını bekliyoruz. Genelgelerin en önemli uygulayıcısı belediyeler. Çok zor bir dönem, gelirler azaldı, giderler arttı, beklentiler yüksek. Toplumun iyileşmesi lazım. Bütün belediyelerimizin bu dönemde 'sevgiyle, paylaşarak, birlikte iyileşeceğiz' düşüncesiyle nasıl bir gayret gösterdiğine şahidiz. Tünelin ucu göründü. Allah'ın izniyle bu süreçten en az zararla çıkacağız."
Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına yeniden seçildi

"BÜYÜK BİR EĞİTİM ORDUSUYUZ"

Fatma Şahin, salgından sonra yeni bir dünyanın kurulduğunu, yeni dünyaya şimdiden hazırlanmak gerektiğini vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birliğin, bakanlıklarla iş birliği halinde yürüttüğü, Akıllı Şehirler, Yeşil Şehirler, Sıfır Atık, Gıdanı Koru; Sofrana Sahip Çık, Çocuk Dostu Şehirler gibi çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Birliğin yürüttüğü eğitim faaliyetlerine ilişkin de bilgiler paylaşan Şahin, "Belediyeciliğin bir okulu yok. Büyük bir tecrübe istiyor. TBB olarak büyük bir eğitim ordusuyuz ve belediyecilerimiz için mütemadiyen eğitimler yapıyoruz." dedi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na davet edilen ilk belediye başkanı olan Fatma Şahin, küresel gündemi yakalamanın zorunluluk olduğuna vurgu yaparak, "Geçen hafta Paris'te 37 ülkenin 63 belediye başkanının olduğu şampiyonlar liginde ilk kez Türkiye'den Gaziantep bu kategoriye dahil edildi. Bu davet, Türkiye'de belediyeciliğin geldiği noktayı ve Sayın Cumhurbaşkanımızla 1994 yılında atılan tohumun artık küresel ölçekte kabulünü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN SELÇUK: "BELEDİYELERİN GAYRETLERİNİ SÜREKLİ İZLİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da toplantıya, belediyelere teşekkür etmek üzere katıldığını belirterek, "Bütün belediyeler çocukların eğitim, öğretim ve sosyal hayatlarını nasıl güzelleştiririz, nasıl iyileştiririz, nasıl destek oluruz diye çok büyük bir gayet sarf ediyorlar. Bu gayretleri sürekli izliyoruz. Karşılıklı temas ve iş birliği halindeyiz. Böyle bir küresel salgın döneminde eğitimin önemi aslında çok daha bilinçli bir şekilde açığa çıktı." diye konuştu.

Selçuk, belediyelerin salgın sürecindeki tablet ve sosyal destekleri ile bazı eğitim yayınlarının bastırılması ve dağıtılması gibi çalışmaları için teşekkür etti.
Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına yeniden seçildi

Öğrencilerin aksayan eğitim-öğretimlerinin telafisine yönelik yarın hayata geçirecekleri Ulusal Destekleme Programı hakkında da bilgiler veren Bakan Ziya Selçuk, telafi programıyla ilgili belediyelerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı. Selçuk, "Destekleriniz için peşin peşin şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerin yaptığı eserleri gördükçe kıvanç duyuyoruz. Çocuklarımızın geleceği için ortaya koyduğunuz bu enerji için şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

TBB ENCÜMEN ÜYELERİ DE YENİDEN SEÇİLDİ

Birliğin 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında yapılan oylama sonucu, Fatma Şahin, Belediyeler Birliği Başkanlığına yeniden seçildi.

Toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyeleri de belirlendi. Buna göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkkılıç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz encümen üyeleri oldu.

Alinur AktaşCengiz ErgünHakan TütüncüAbdül BaturFatma Şahin


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