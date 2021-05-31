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Avukata sevgiliden PKK içerikli şantaj! 'Seni dağa kaçıracağız'

İstanbul Barosu avukatlarından Serkan Çelik, eski kız arkadaşı Sümeyye Eren'in ayrılığı kabul etmeyerek kendisine, "Bizim ailemiz PKK'lı. Seni dağa kaçıracağız" diyerek tehditler savurduğunu iddia ederek ihbarda bulundu. 2 bin euro para da istediği ileri sürülen Sümeyye Eren hakkında ihbar sonrası soruşturma başlatıldı.

Güncel / 31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:44
Avukata sevgiliden PKK içerikli şantaj! 'Seni dağa kaçıracağız'

İstanbul Barosu avukatlarından Serkan Çelik, eski kız arkadaşı Sümeyye Eren'in ayrılığı kabul etmeyerek kendisine, 'Bizim ailemiz PKK'lı. Seni dağa kaçıracağız' diyerek tehditler savurduğunu iddia ederek ihbarda bulundu. 2 bin euro para da istediği ileri sürülen Sümeyye Eren hakkında ihbar sonrası soruşturma başlatıldı.

40 yaşındaki İstanbul Barosu avukatlarından Serkan Çelik'in geçen yıl Sümeyye Eren ile ilişkisi vardı. İkili başlayan ilişkilerini bir müddet sonra bitirme kararı aldı. İddiaya göre ayrılığı kabullenemeyen Sümeyye, genç avukata tehdit mailleri atmaya başladı.

'SENİ DAĞA KAÇIRACAĞIZ'
Kendisinin ve ailesinin PKK'lı olduğunu belirten genç kadın, 'Seni dağa kaçıracağız' gibi söylemleri sonrası bir de avukatın banka bilgilerini, müvekkillerinin isimlerini ve özel yazışmalarını yayınladı. Bununla da yetinmeyen Sümeyye, genç avukatın banka bilgilerini ele geçirerek bazı işlemler de yaptı.

SAVCILIĞA İHBAR ETTİ
Baskılarına devam eden genç kadın avukatı PKK üyesi olmakla suçlayacağını, adliyeye ihbar edeceğini bunun için kendisine 2 bin Euro para vermesi gerektiğini söyledi. Tehdit ve şantaja daha fazla dayanamayan avukat, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Avukat Çelik savcıya verdiği ifadesinde kendisine hakaretler savuran, şantaj ve tehditle para isteyen Sümeyye Eren'in cezalandırılmasını istedi.


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