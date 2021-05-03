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İçişleri'nden tam kapanma açıklaması!

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret ederek, tam kapanma döneminde illerde alınan tedbirleri inceledi. Ersoy, "Vatandaşlarımız bugüne kadar olmadığı kadar yasaklara riayet ediyor" dedi.

Güncel / 3 Mayıs 2021 Pazartesi 18:34
İçişleri'nden tam kapanma açıklaması!

Bakan Yardımcısı Ersoy, bakanlık bünyesindeki GAMER'e ziyaret gerçekleştirdi. Ersoy, 26 kentteki kontrol noktasına canlı bağlantı gerçekleştirerek, tam kapanma döneminde yürütülen yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ersoy, yaptığı açıklamada, 26 kontrol ve denetim noktasına bağlantı gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Tedbirlerimizin uygulanmasını sağlamak, milletimizin bu beladan bir an önce kurtulmasına katkıda bulunmak amacıyla güvenlik birimlerimiz ülkemizin her köşesinde yoğun bir şekilde kontrollerine devam ediyorlar. Bugün bu saat itibarıyla 2 bin 370 jandarma, 3 bin 186 emniyet kontrol ve denetleme noktamızda toplam 53 bin 482 görevlimiz ile denetimlerimiz devam ediyor. Denetimlerimizde ve canlı bağlantılarımızda şunu gördük ki, vatandaşlarımız bugüne kadar olmadığı kadar yasaklara riayet ediyor, kısıtlamalara riayet ediyor ve gerçekten hükümetimizin, devletimizin aldığı bu kararlara uyum noktasında çok güzel bir gayret gösteriyor. Geçmiş hafta sonları yaptığımız kısıtlamalara göre, neredeyse yüzde 50’nin üzerinde bir katılım yoğunluğunun sağlandığını, trafikte ise yüzde 65’in üzerinde bir rahatlamanın sağlandığını, yaptığımız canlı bağlantılarda arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda rahatlıkla söyleyebiliriz."

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