Terör örgütü PKK yandaşları Brüksel'de Türkiye aleyhine eylem yaptı

Türkiye, terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlarına devam ettikçe Avrupa'daki PKK yandaşları da bu duruma kelimenin tam manasıyla kuduruyor. Brüksel'de ABD Büyükelçiliği karşısında toplanan terör örgütü PKK yandaşları Türkiye'nin düzenlediği operasyonlara ABD'nin sessiz kalması nedeniyle protesto düzenledi.
Terör örgütü PKK yandaşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ABD Büyükelçiliğinin karşısında NATO ve ABD karşıtı gösteri düzenledi.
Brüksel'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği karşısında toplanan 100 kadar terör örgütü yandaşı, 'ABD ve NATO'nun Türkiye'nin terör örgütüne karşı düzenlediği operasyonlara sessiz kaldığı' gerekçesiyle gösteri yaptı.
PKK'lılar örgütü simgeleyen ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin bulunduğu paçavralar açtı.
Gösterinin yapıldığı yerin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliğinin yanındaki sokakta olması nedeniyle Belçika polisi güvenlik önlemleri aldı.