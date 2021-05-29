AA'nın Van'da çektiği Süper Ay fotoğrafları dünya basınında

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', geçtiğimiz günlerde gözlemlendi ancak konuşulmaya devam ediyor.



Türkiye de bu güzel gökyüzü olayına tanıklık ederken, Anadolu Ajansı'nın (AA) servis ettiği kareler, dünya basını tarafından okurlara aktarıldı.



VAN'DAKİ SÜPER AY MANZARASI ULUSLARARASI BASINDA

Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Özkan Bilgin, Van'da 'Süper Ay' manzarası eşliğinde çobanların geçişini görüntüledi.



Uluslararası çeşitli gazeteler ve medya kuruluşları, fotoğrafları 'Dünya'dan en iyi Süper Ay fotoğrafları' şeklinde servis etti.











