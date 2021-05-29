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2008 sonrasına dikkat! Emeklilere çifte maaş formülü

Dul ve yetimlere belli şartlarda birden fazla maaşın bağlanması mümkün. Çift maaştan emekliler de yararlanabiliyor. Peki kim, hangi durumlarda birden fazla maaş alabiliyor? İşte detayları..

Güncel / 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:40
2008 sonrasına dikkat! Emeklilere çifte maaş formülü

Ülkemizde dul ve yetimlere belli şartlar dahilinde birden fazla maaş bağlanabiliyor. Çift maaştan emekliler de yararlanabiliyor. Bunun çerçevesini sosyal güvenlikle ilgili yasalar çiziyor.

Bir sigortalı vefat ettiğinde, eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. Yetimlere de belli şartlar dahilinde maaş bağlanıyor. Burada en çok merak edilen ise hem eşinden hem de ölen anne-babadan maaş alınıp alınmayacağı oluyor.

2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları farklı kurumlarda olmak üzere hem yetim hem de dul maaşı alabilmekteydi. Ancak 2008 sonrasında bu sistem değiştirildi ve yüksek olan maaş tercih edilip alınıyor.

Yani hem eşini hem babasını kaybeden bir kadın, 2008 sonrası bunlardan sadece birisinin maaşını alabiliyor. Fakat bazı istisnalar da bulunuyor.

ORAN DEĞİŞİYOR
Eşlerden birisi vefat ettiği zaman ister erkek ister kadın olsun, sağ kalan eşe maaş bağlanıyor. Eşi vefat edene; eşinin sigortalılık süresi uygunsa, geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor.

Eşten maaş almak için emekli olmak ya da çalışıyor olmak fark etmiyor. Her iki durumda da eşin maaşı alınıyor. Sadece oran düşüyor.

3 MAAŞ ALINIR?
Bazı istisnai durumlarda 3 maaş da mümkün olabiliyor.

Kadın emekli olduktan sonra çalışıyor ve eşinin maaşını alıyorsa 3 ayrı maaş alabiliyor. Emekli maaşı olan bir kadın ikinci maaşını vefat eden eşinden dolayı alabiliyor. Üçüncü maaş da eğer kadının babası memur emeklisi ise yetim maaşı olarak ödeniyor.


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