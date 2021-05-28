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Bir betonlaşma örneği daha! Ekrem'in hedefinde bu kez Kur'an kursu vardı

İstanbul Pendik'te yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren bir Kur'an kursuna ait bahçeyi kreş yapılacağı gerekçesiyle yıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, mahallelinin tepkisiyle karşılaştı.

Güncel / 28 Mayıs 2021 Cuma 12:10
Bir betonlaşma örneği daha! Ekrem'in hedefinde bu kez Kur'an kursu vardı

İki gün önce İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Yeşilpınar'da 50 yıllık parkı, KİPTAŞ aracılığı ile site yapımı için kullanma kararı veren CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şimdi de 50 yıldır kuran kursu bahçesi olarak kullanılan alana kreş yapma kararı aldı.

İBB zabıta ekipleri, Pendik ilçesinde yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren bir Kur'an kursunun yıkımı için harekete geçti. Yanlarında getirdikleri eskavatör araçlar ile bölgeye gelen ekipler, kreş yapılacağı gerekçesiyle yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Mahalleli ayağa kalktı
Yıkım çalışmaları esnasında bahçe içerinde bulunan ağaçlar da zarar görürken, duvar içerisinden geçen su borusu da yıkım esnasında patladı. Yaşanan olay sonrası vatandaşlar yıkılan alanın sadece Kur'an kursu bahçesi olmadığını, Cuma namazları için cemaatin bir araya geldiği ve çocukların zaman geçirdiği alan olduğunu belirterek yıkıma tepki gösterdi.

'Bertaraf edildi'
Yıkım sonrası konuşan Gülhan Güllü, “Burada bulunan talebe yurdu 50 yıldır öğrencilere yardım eden bir kurumdur. Dün akşam saatlerinden bu yana İBB yetkilileri ile konu hakkında iletişim sağlamak üzere çaba sarf ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir geri dönüş alamadık. Bugün de buraya gelerek bahçe içerisinde yer alan ağaçlardan banklara kadar yıkımı gerçekleştirdiler. Yıkım yaptıkları esnada su borusunu patlattılar. Telafi dahi etmeden gittiler. Su burada saatlerdir boşa akıyor. Burası bir yatılı Kuran kursu bir ticarethane değil. Yapılan çalışmayı anlamakta zorluk çekiyoruz. Şu an tamamiyle bu alan bertaraf edildi” diye konuştu.


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