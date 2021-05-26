Validebağ’da kendilerini paralayanlar Yeşilpınar’da kafayı kuma gömdü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi, Yeşilpınar Mahallesi'ne gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, halkın protestosuyla karşılaştı. Belediyenin verdiği hiçbir sözü tutmamasına isyan eden yüzlerce vatandaş, İmamoğlu'nu protesto etti. Alandan kaçmaya çalışan İmamoğlu'na vatandaşlar seslerini duyurmaya çalışırken yaralandı. Bir kadın yerde sürüklendi, ağzı kan içinde kaldı.



Yaşananların ardından muhalifler, “Yeşilpınarlılar memnun” manşetleri atarak mide bulandıran bir yalana imza attı. Oda TV yaptığı haberde, “50 yıllık sorunun çözülmesi nedeniyle mahalle sakinlerinin memnun olduğunu” ileri sürdü



Halkı suçladılar



CHP'nin yazılı basını ise, Oda TV'nin yalan haberini ileri taşıdı. Validebağ'da ortalığı birbirine katan ve sözde vatandaşların yanında yer alan muhalifler, Yeşilpınar'da yaşananlar hakkında kafayı kuma gömdü. İmamoğlu'nun vatandaşları yaralamasını ve yaşanan arbedeyi meşrulaştırmaya çalışan muhalif basın, vatandaşları suçlamaktan da imtina etmedi.



İşte o skandal haberler:







