Sağlık Bakanlığı haftalık vaka haritasını güncelledi! 8 ilde alarm!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.



Bakan Koca paylaşımında, 'İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.' ifadelerini kullandı.



Buna göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.



EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER



Gümüşhane: 163.72



Erzurum: 151,40



Kütahya: 134,91



Kars: 134,77



Kocaeli: 130,73



EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER



Osmaniye: 15,68



Hatay: 16,69



Adana: 18,90



Aydın: 31,10



Mersin: 33,55



İLLERDE SON DURUM



Adana 18,90, Adıyaman 40,32, Afyon 82,64, Ağrı 122,52, Aksaray 58,86, Amasya 79,29, Ankara 123,02, Antalya 47,01, Ardahan 110,23, Artvin 74,93, Aydın 31,10, Balıkesir 86,35, Bartın 83,43, Batman 64,16, Bayburt 65,93, Bilecik 123,45, Bingöl 65,66, Bitlis 96,58,



Bolu 139,14, Burdur 96,97, Bursa 80,28, Çanakkale 72,75, Çankırı 97,18, Çorum 99,03, Denizli 73,20, Diyarbakır 62,74, Düzce 118,02, Edirne 62,54, Elazığ 61,91, Erzincan 92,56, Erzurum 151,40, Eskişehir 120,72, Gaziantep 67,06, Giresun 84,69, Gümüşhane 163,72,



Hakkari 56,68 Hatay 16,69, Iğdır 50,67, Isparta 105,38, İstanbul 123,88, İzmir 72,75, Kahramanmaraş 35,95, Karabük 73,48, Karaman 72,57, Kars 134,77,



Kastamonu 99,10, Kayseri 118,82, Kırıkkale 94,37, Kırklareli 108,64, Kırşehir 84,76, Kilis 50,42, Kocaeli 130,73, Konya 94,31, Kütahya 134,91, Malatya 90,06, Manisa 60,59, Mardin 49,84, Mersin 33,55, Muğla 56,26, Muş 41,84, Nevşehir 74,76, Niğde 106,61, Ordu 117,28,



Osmaniye 15,68, Rize 119,64, Sakarya 94,28, Samsun 97,19, Siirt 34,13, Sinop 51,28,



Sivas 102,38, Şanlıurfa 50,68, Şırnak 35,15, Tekirdağ 90,84, Tokat 112,90, Trabzon 93,73, Tunceli 80,29, Uşak 64,69, Van 50,72, Yalova 48,54, Yozgat 88,29, Zonguldak 129,90



İLLERE GÖRE 8 - 14 MAYIS TABLOSU ŞÖYLEYDİ



Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı.



15-21 Mayıs tablosunu paylaşan Bakan Koca, 'Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız.' notunu düştü.



TÜRKİYE'DE AŞILAMA SAYISI



25 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 159 bin 856, ikinci doz aşı 12 milyon 73 bin 918 oldu. Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 233 bin 774 olarak gerçekleşti.



İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 718 bin 750, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 917 bin 50, toplam 4 milyon 635 bin 800;



Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 326 bin 836, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 17 bin 401,



toplam 2 milyon 344 bin 237; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 82 bin 771,



ikinci doz aşı sayısı 841 bin 119, toplam 1 milyon 923 bin 890 doz olarak kayıtlara geçti.



Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 168 bin 90 Kovid-19 aşısı yapıldı.

