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Kovid-19 aşısında skandal! O ülke karıştı!

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları için yüksek gelirli ülkelere kıyasla daha yüksek ücret ödediği öne sürüldü.

Güncel / 26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:46
Kovid-19 aşısında skandal! O ülke karıştı!

Ulusal basın kuruluşu News24'e bağlı Business Insider'ın, yolsuzluk karşıtı Transparency International'ın dün yayımlanan raporuna dayandırdığı habere göre, Güney Afrika hükümeti iki doz başına AstraZeneca'ya yaklaşık 10 dolar (84 lira) ödeme yaptı.

Bu fiyat AstraZeneca'nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine uyguladığı fiyatın yaklaşık iki katına tekabül ediyor. Güney Afrika Cumhuriyeti, satın aldığı AstraZeneca aşılarının kullanımını "501Y.V2" adı verilen mutasyonuna karşı etkili olmadığı gerekçesiyle mart ayında durdurmuştu.

Kullanılmayan yaklaşık 1 milyon doz aşı Güney Afrika tarafından diğer Afrika ülkelerine satılmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti


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