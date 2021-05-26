200 Müslüman'ı işten çıkarmışlardı, 5.5 milyon dolar ödeyecek!

Amerikan gıda ve içecek endüstrisini yakından takip eden Food Processing isimli kuruluşun internet sayfasındaki habere göre, ABD'nin ve dünyanın en büyük taze et üreticileri arasındaki JBS'in, Colorado'daki bir tesisinde 200'e yakın Müslüman işçiyi, dini gerekçelerle ilgili anlaşmazlıktan dolayı kovması sonucu açılan davayı sonlandırmak için 5 milyon 500 bin dolar ödemeyi kabul ettiğini belirtti.



İŞÇİLERİN RAMAZAN'DA NAMAZ KILMAK İÇİN MOLA ALMASI SORUN OLDU



JBS tesisinde çalışan Müslüman işçilerin, Ramazan'da namaz kılmak için mola almasına, 'üretimi kesintiye uğrattığı ve gayrimüslim işçilere haksızlık oluşturduğu' gerekçesi ile izin verilmemesi üzerine grev kararı aldığı, sonunda ise bu çalışanların işten çıkarıldığı kaydedildi.



MÜSLÜMAN İŞÇİLERE AYRIMCILIK YAPILDIĞI KARARI VERİLDİ



İşini kaybeden çalışanların 2010 yılında açtığı davada, Fırsat Eşitliği İstihdam Komisyonu'nun, JBS'in Müslüman işçilere ayrımcılık yaptığı ve endişelerinin 'spekülatif' olduğu yönünde aldığı karar, et üreticisi firma tarafından temyize taşındı.



ABD Bölge Hakimi Philip Bremmer, JBS'in ayrımcılık yaptığı görüşünü kabul etmese de mesai saatlerinin tutulduğu çizelgeyi imha etmesinden dolayı firmanın davayı düşürme çabalarını reddetti.