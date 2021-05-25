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Yatırımcıya çok kritik uyarı: Kripto paraların çoğu değersizdir!

St Louis Fed Başkanı James Bullard, 2 bin civarında kripto para olduğunu ve bunların çoğunu değersiz buldu. Bullard yatırımcıları çok dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı.

Ekonomi / 25 Mayıs 2021 Salı 09:13
Yatırımcıya çok kritik uyarı: Kripto paraların çoğu değersizdir!

Tüm dünyayı etkisi altına alan kripto para piyasalarına ilişkin açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Milyarder iş adamı Elon Musk'ın açıklamalarıyla yön bulan kripto para piyasasına yeni soluk olarak St Louis Fed Başkanı James Bullard da katıldı.

Bullard, yatırımcıları kripto para yatırımı yaparken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Yahoo Finance'a konuşan Bullard, kripto varlıkların itibari paraların yapmaları zor işlemleri kolaylaştırması için kullanılabileceğine ancak bu alanda çok fazla kriptopara projesi olduğunu söyledi.

“Çoğu değersiz”

'2 bin kadar kripto para projesi var, bunların çoğu da değersiz' diyen Bullard, yatırımcıların riskleri anlayarak yatırım yaptığını söyledi.

Bullard, 'İnsanların çoğunun kripto paraların dalgalı, aşırı oynak bir alan olduğu fikrinden habersiz olmadıklarını düşünüyorum. Yatırımcılar risk alırken dikkatli olmalılar' diye konuştu.


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