MSB'den 'Yunanistan' açıklaması: İstişari görüşmeler...

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmelere ilişkin son dakika haber geldi.



Bakanlık, "Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek." açıklamasında bulundu.