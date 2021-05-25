İşte illerde son durum! O harita güncellendi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı.



'DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR'



Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor' ifadelerini kullandı.







VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER!



Öte yandan Bakan Koca, haftalık vaka sayısı en çok azalan illeri de sıraladı. Koca yaptığı paylaşımda; 'Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız.







İŞTE İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYILARI



Adana 18,90



Adıyaman 40,32



Afyon 82,64



Ağrı 122,52



Aksaray 58,86



Amasya 79,29



Ankara 123,02



Antalya 47,01



Ardahan 110,23



Artvin 74,93



Aydın 31,10



Balıkesir 86,35



Bartın 83,43



Batman 64,16



Bayburt 65,93



Bilecik 123,45



Bingöl 65,66



Bitlis 96,58



Bolu 139,14



Burdur 96,97



Bursa 80,28



Çanakkale 72,75



Çankırı 97,18



Çorum 99,03



Denizli 73,20



Diyarbakır 62,74



Düzce 118,02



Edirne 62,54



Elazığ 61,91



Erzincan 92,56



Erzurum 151,40



Eskişehir 120,72



Gaziantep 67,06



Giresun 84,69



Gümüşhane 163,72



Hakkari 56,68



Hatay 16,69



Iğdır 50,67



Isparta 105,38



İstanbul 123,88



İzmir 72,75



Kahramanmaraş 35,95



Karabük 73,48



Karaman 72,57



Kars 134,77



Kastamonu 99,10



Kayseri 118,82



Kırıkkale 94,37



Kırklareli 108,64



Kırşehir 84,76



Kilis 50,42



Kocaeli 130,73



Konya 94,31



Kütahya 134,91



Malatya 90,06



Manisa 60,59



Mardin 49,84



Mersin 33,55



Muğla 56,26



Muş 41,84



Nevşehir 74,76



Niğde 106,61



Ordu 117,28



Osmaniye 15,68



Rize119,64



Sakarya 94,28



Samsun 97,19



Siirt 34,13



Sinop 51,28



Sivas 102,38



Şanlıurfa 50,68



Şırnak 35,15



Tekirdağ 90,84



Tokat 112,90



Trabzon 93,73



Tunceli 80,29



Uşak 64,69



Van 50,72



Yalova 48,54



Yozgat 88,29



Zonguldak 129,90

