Dünyada aşı olan ikinci kişiydi! Acı haber...!!!

William Shakespeare, 8 Aralık'ta Pfizer/BioNTech aşısını olan ikinci kişi olarak küresel ölçekte medyanın gündemine oturmuştu. Shakespeare'in 81 yaşındaki Coventry and Wrcikshire Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybettiği açıklandı.



İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Shakespeare kısa bir hastalık süreci sonunda Covid-19 aşısını yaptırdığı hastanede vefat etti.