MİT ve TSK'dan Duhok'ta ortak operasyon! 2'si üst düzey 4 terörist etkisiz

TSK'nın Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe-Şimşek operasyonuna karşı Suriye bölgesinden Irak'a silah ve terörist aktarımı yapacağı belirlenen 2'si üst düzey 4 terörist MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.



IRAK'IN KUZEYİNDE MİT OPERASYONU



MİT-TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekâtında 2'si üst düzey 4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.



Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK'lı teröristlere destek olmak amacıyla Suriye alanından Irak'a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratı alınması üzerine operasyon kararı alındı.





