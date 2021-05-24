MİT ve TSK'dan Duhok'ta ortak operasyon! 2'si üst düzey 4 terörist etkisiz

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi.
TSK'nın Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe-Şimşek operasyonuna karşı Suriye bölgesinden Irak'a silah ve terörist aktarımı yapacağı belirlenen 2'si üst düzey 4 terörist MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
IRAK'IN KUZEYİNDE MİT OPERASYONU
MİT-TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekâtında 2'si üst düzey 4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK'lı teröristlere destek olmak amacıyla Suriye alanından Irak'a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratı alınması üzerine operasyon kararı alındı.