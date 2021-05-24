Kripto para piyasasında her şey sil baştan! Yaz ayları için flaş uyarı!

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 7'den fazla değer kaybederek 1.5 trilyon doların altına indi. Kripto para piyasaları 2 Mart tarihinden sonra ilk defa 1.5 trilyon doların altını gördü.



Bitcoin yüzde 4 değer kaybederek 35 bin 198 dolara indir. BTC'nin piyasa değeri 657 milyara düştü ancak piyasa hakimiyeti yüzde 44'e yükseldi.



Ethereum da değer kaybetti. ETH fiyatı yüzde 5 azalarak 2 bin 138 dolar oldu.



Ripple ise uzun süre sonra bir doların altıda. XRP pifayı yüzde 11'den fazla değer kaybederek 81 cente geriledi.



Dogecoin de düşen kripto paralardan. DOGE fiyatı yüzde 9 düşerek 31 cent oldu.



HER ŞEY SİL BAŞTAN!

Kripto para piyasası önce Tesla'nın sahibi Elon Musk sonrasında ise Çin'in aldığı kararlarla yaşadığı sarsılmanın etkileri sürüyor. Açıklamalardan önce rekor üstüne rekor kıran Bitcoin ve altcoinlerin rekorla artık bir yakınlığı bile kalmadı.



Tarihi rekoru 64 bin 804 dolarla 14 Nisan'da gören Bitcoin geçtiğimiz hafta 31 bin dolara kadar gerilemiş, sonrasında 42 bin dolar bandını görmüştü. Dün 34 bin dolar sularında gezen Bitcoin, 35 bin dolarda sabit seyrediyor. Her ne kadar yılbaşından beri 29 bin dolara göre yüksek seviyede seyretse de, 2021 başına dönecek mi soruları akıllara geliyor.



"TOPARLANMA BEKLEMEMİZ MÜMKÜN"

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik kripto paraların durumuyla ilgili açıklama yaparken, toparlanmaya vurgu yaptı. Hürryet'te yer alan habere göre, Çelik, "Bitcoin'de yaşanan son düşüşün altında tabii hem Elon Musk etkisi hem ABD'den gelen açıklamalar, hem de Çin kanadından alınan aksiyonlar vardı.



Özellikle Çin'in madencilikle alakalı olan tutumu ve sonrasında merkeziyetsiz kripto para borsasına erişim engeli getirmesi piyasadaki satışları derinleştirmiş oldu. Bu noktada hakimiyet oranı düşen Bitcoin direnç gösteremedi negatif haberlere. Ancak total olarak baktığımızda zaten ciddi bir ivme almıştı.



