Elon Musk yeniden devreye girdi! Bircoin'de hareketli dakikalar!

Bitcoin gelen haberlerle çalkalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalara damga vuran Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar ve Çin'den gelen haberlerle sert düşüş yaşayan Bitcoin fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor.



Daha önce Bitcoin için çok fazla enerji sarf edildiği için Tesla ürünlerinin Bitcoin ile satılmayacağını açıklayan Musk'tan yeni bir açıklama geldi.



Elon Musk, Bitocin madencileriyle görüştüğünü ve yenilenebilir enerji kullanımlarını yaygınlaştırmayı taahhüt ettikleri söyledi. Musk bu gelişmenin 'Potansiyel olarak ümit verici' olduğunu kaydetti.



Peş peşe gelen kötü haberler sonrası Bitcoin fiyatları 30 bin seviyesine kadar düşmüştü. Musk'ın attığı tweet sonrası Bitcoin fiyatı %15 yükseldi.