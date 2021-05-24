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Çiftçiye dekar başına 800 lira destek!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çilek hasadına katıldı. Bakan Pakdemirli "Dünyada çilek üretiminde 4. sıradayız, ihracatta da 8. sıradayız. Sertifikalı fide, mazot, gübre, iyi tarım uygulamaları, organik tarım gibi destekleri dikkate aldığımızda dekara 800 liraya yaklaşan destek söz konusu." ifadelerini kullandı.

Ekonomi / 24 Mayıs 2021 Pazartesi 23:04
Çiftçiye dekar başına 800 lira destek!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin çilek üretiminde önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "Dünyada çilek üretiminde 4. sıradayız, ihracatta da 8. sıradayız. Verimliliğimiz de dünya ortalamasının çok üzerinde." dedi.

550 BİN TON ÜRETİLİYOR

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çilek hasadına katılan Pakdemirli'yi, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın karşıladı.

Çilekle ilgili Türkiye çapında güzel bir bilgi vermek ve müjde paylaşmak istediğini dile getiren Pakdemirli, "Son 3 yılda üretimimiz yaklaşık yüzde 40 arttı ve 550 bin ton Türkiye çilek üretiyor. Türkiye bu konuda ihracatçı bir ülke haline geldi ve yaklaşık yeni olmakla beraber 25 bin ton kadar da ihracatımız var. Dünyanın en önemli çilek üreticileri arasına girdik." diye konuştu.

Pakdemirli, Yayladağı ilçesinin mikroklima özelliğine sahip bir yer olduğu için çok güzel çilek üretimi bulunduğunu kaydetti.

Çilek üretiminin çok karlı olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Dünyada çilek üretiminde 4. sıradayız, ihracatta da 8. sıradayız. Verimliliğimiz de dünya ortalamasının çok üzerinde, çok karlı bir üretim. Ben burada pandemiden dolayı tüm vatandaşlarımızla şunu paylaşmak istiyorum, üretim maliyeti bir dekarda 8 bin lira, aşağı yukarı da bir dekardaki gelir de neresinden baksanız 40-50 bin lira arasında değişiyor, son derece karlı.

DEKARA 800 LİRA

10 dekar alanı eken bir üreticimizin, yaklaşık 200 bin liraya yakın net kar elde etme imkanı var. Özellikle tabii ki çilek üretmeye elverişli olan alanlarda bu işe girmeyi düşünen tarımla ilgilenen veya tarımla yeni tanışmayı düşünen vatandaşlarımız için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sertifikalı fide, mazot, gübre, iyi tarım uygulamaları, organik tarım gibi destekleri dikkate aldığımızda dekara 800 liraya yaklaşan destek söz konusu."

İLK ÜRETİM 2001'DE

Pakdemirli, Yayladağı'nda iki kooperatifin bulunduğunu ve bunlardan birinin kadın kooperatifi olduğunu belirterek, burada ilk üretimin 2001 yılında başlandığını söyledi.

Yayladağı'nda yaklaşık 4 bin dekar alanda çilek yetiştiriciliğinin yapıldığını aktaran Pakdemirli, "Bu ilçede günlük 60-70 tonluk bir hasadımız var. Ürünün yüzde 80'i ihraç, ortalama ürün fiyatı 10 ila 12 lira arasında değişiyor. 4 bin kişiye de burada istihdam var." dedi.

Pakdemirli, burada çilek hasadı yapan üreticilerle bir süre sohbet edip bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini diledi. Üreticilerden Muhammed Bozi de Pakdemirli'ye desteklerinden dolayı teşekkür edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilçelerinde ağırlamak istediklerini söyledi.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, bakanlık genel müdür ve daire başkanları, belediye başkanları ile oda başkanları da katıldı.

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Ak PartiHacı Bayram TürkoğluMilletvekiliRecep Tayyip Erdoğan


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