Adnan Oktar'ın avukatlarının kirli tezgahı çöktü! Sosyal medyada polisleri böyle hedef almışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, Adnan Oktar'ın avukatları Ayşe Toprak ve Sinem Mollahasanoğlu'nun internet üzerinden tüm resmi kurumlara dilekçeler gönderip, Oktar soruşturmasını yapan polis memurlarına 'Kriptocu, FETÖ'cü, karanlık yapı' diye hakaretlerde bulundukları bildirildi. Başsavcılık da Avukatlık Kanunu gereğince bu iki avukat hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma yürütmek için Adalet Bakanlığından 'soruşturma izni' istedi. Bakanlığın soruşturmaya gerek görmesi üzerine savcılık şüpheli avukatlardan savunmalarını istedi.



'TÜM EMNİYETİ HEDEF ALMADIK'



Şüpheliler Ayşe Toprak ve Sinem Mollahasanoğlu ile avukatları Buket Malkoç savcılığa yazılı savunma verdi. Toprak ve Mollahasanoğlu, polis hakkındaki ifadelerinin suç olmadığını, Emniyet'te halen kripto FETÖ'cülerin olduğunu ve görevini layığıyla yapan memurları ayrı tuttuklarını savundu. Emniyet teşkilatını yada Oktar soruşturmasını yürüten birimin tamamına yönelik ifade kullanmadıklarını savunan avukatlar, 'hakaret' suçunun kişiye karşı işlenebileceğini, kurumlar veya kimliği belli olmayan memurlar için bu suçtan soruşturma yapılamacağını ileri sürdü.

Savcılık, savunmaları alınan şüpheli avukatların 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan kovuşturma açılmasına yeterli delil bulunduğunu belirterek, bu kez dava açmak için Bakanlıktan 'kovuşturma izni verilmesini' talep etti.







'İNGİLİZ DERİN DEVLETİ' İDDİASI



Savcılığın Bakanlığa gönderdiği yazıda, Adnan Oktar'ın avukatlarının devlet kurumlarını yıpratmaya çalıştığı bildirildi. İngiliz derin devletinin basın, emniyet ve yargı içinde kontrol altında tuttuğu kripto FETÖ'cülerin desteğiyle Adnan Oktar'a kumpas kurduğunu iddia eden avukatların, devlet kurumlarını hedef aldığı dile getirildi. Bakanlığın 'kovuşturma izni' vermesi durumunda avukatlar hakkında mahkemede dava açılacak ve yargılamaya başlanacak.



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Ocak'ta 'silahlı suç örgütü kurma ve yönetme', 'cinsel suçlar', 'FETÖ'ye yardım', 'siyasal veya askeri casusluk' gibi birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, mahkemedeki savunmalarında da İngiliz derin devletinin kendisine kumpas kurduğunu iddia etmişti.