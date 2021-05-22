Filistinli çocuk İsrail güçlerinin saldırısını gözyaşları içinde anlattı

İsrail ve Hamas ile 21 Mayıs günü ateşkes anlaşmasına vardı.



Ateşkesin ardından binlerce kişi cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya akın etti.



İsrail güçleri cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'nın avlusunda ateşkesi kutlayan Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermilerle saldırdı.



“BABAM KAÇAMADI ONA YARDIM ETMEYE ÇALIŞTIM”

İsrail’in saldırısı anında babası ile birlikte Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinli çocuk yaşadıklarını anlattı.



Babasına yardım etmeye çalışan çocuk o anları anlatırken gözyaşlarını tutamayarak, “Babamın bacağı ağrıyor, bu nedenle koşamadı. Çoğu insan kaçtı ama babam kaçmadı. Ona yardım etmeye çalıştım” dedi.