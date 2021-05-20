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Yerli otomobil TOGG'da müthiş gelişme! Yakında...

Türkiye'nin Otomobili TOGG’un hızlı yükselişi devam ettiriyor. TOGG Gemlik tesislerindeki çalışmaları canlı yayın üzerinden 40 günde 500 binden fazla kişi izledi.

Otomobil / 20 Mayıs 2021 Perşembe 11:28
Yerli otomobil TOGG'da müthiş gelişme! Yakında...

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından yayınladığı video ile tesislerin son durumunu paylaştı. TOGG tarafından üretilecek yerli otomobil, üretilmek için gün sayıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yükselen tesislerde üretilecek olan akıllı teknolojileri içinde barındıran otomobilin yollara çıkması için geri sayım devam ediyor. TOGG'un youtube kanalından Gemlik tesislerindeki çalışmalar 7 gün 24 saat kesintisiz olarak canlı yayında izlenebiliyor. 40 gün gibi kısa sürede tesislerin yapımı 500 binden fazla kişi tarafından izlendi.

Temel beton işlerinin yüzde 95'i tamamlandı

‘Bir fabrikadan daha fazlası' olarak tanımlanan Gemlik tesislerinde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Akıllı ve çevreci özellikleriyle dikkat çeken tesislerde çalışmalar hazırlanan videoda anlatıldı. Boya tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir ve beton işleri tamamlandı. Çelik kolon imalatı sürüyor. Gövde tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir imalatı tamamlandı. Temel beton işlerinin yüzde 95'i, kolon montajlarının yüzde 10'u bitti.

Montaj tesisinde temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 85'i, temel demir imalatlarının yüzde 80'i, temel beton işlerinin yüzde 58'i tamamlandı, kolon montaj işlerine başlandı. Enerji tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir imalatları, temel beton işleri tamamlandı, kolon ve döşeme imalatları başladı.

Su işleme tesisi ve tesis ana giriş binasında, temel altı yalıtım işleri tamamlanırken, temel kalıp imalatları start aldı. Temel güçlendirmeleri tamamlanan birimler, arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, tesis ana giriş, batarya, su işleme tesisi olarak açıklandı.

4 bin 300 kişiye istihdam

TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi planlanıyor. Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.


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