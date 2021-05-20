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Bakan Çavuşoğlu'ndan dünyaya Filistin mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, “Bu vahşet karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” dedi.

Güncel / 20 Mayıs 2021 Perşembe 18:22
Bakan Çavuşoğlu'ndan dünyaya Filistin mesajı!

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Temel insan hak ve adaletin karşısında sessiz kalmak işlenen suça ortak olmaktır. Mevcut durum Filistinlilerin ibadet özgürlüğünün engellenmesi ve zorla evlerinden tahliye edilmesinden kaynaklanmıştır.

Yardım kuruluşlarının bile olduğu binalar bombalanmıştır. Bu olaylar tamamen savaş suçudur. İsrail'in son Gazze'ye yönelik saldırıları bu toprakları dünyanın en büyük açık alan hapishanesine döndürdü. Bugüne kadar Filistin topraklarının nasıl gasp edildiğini gösteren haritadır.

Bu haritayı dünya iyi görsün, İsrail'in Filistin topraklarını nasıl çaldığını iyi görsün. İsrail oldu bitti yaratmaya çalışıyor.

Şu anda yapılması gereken sadece ateşkesin sağlanması değil, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirmek için uluslararası toplumun seferber edilmesi gerekmektedir.

BMGK sorumluluklarını yerine getirmekte bir kez daha başarısız olması talihsiz ve üzücüdür. Uluslararası barışın korunmasında konsey bir kez daha eylemsiz kalmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya 5'ten büyütür çağrısının nedeni de budur.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları durdurmak için ahlaki tepkiler almanın vakti gelmiştir. Gazze'ye insanı yardımların ulaştırılabilmesi için önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor.

İsrail


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