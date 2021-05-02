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Murat Akan: “Virüsle ilgili delilleri karartacaklar”

Araştırmacı-Yazar Murat Akan, yeni tip korona virüsü üretmekle itham edilen Bill Gates, George Soros ve Rockfaller ailelerinin, kurdukları “Kovid-19 Planlama Grubu” ile delilleri karartacaklarını söyledi.

Güncel / 2 Mayıs 2021 Pazar 09:21
Murat Akan: “Virüsle ilgili delilleri karartacaklar”

Tedbir adı altında getirilen kısıtlamalar ve yasaklarla tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye dair ilginç gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Güney Amerika ülkesi Peru’da bir mahkemenin, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amerikalı iş adamı George Soros ve Rockefeller ailelerini yeni tip korona virüsü üretmekle itham etmesi üzerine bu üç ismin “KOVİD-19 Planlama Grubu” isimli bir oluşum kurarak bu tür kararların önüne geçmeyi amaçladıkları iddia edildi.

Araştırmacı-Yazar Murat Akan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kurulan bu grubun, korona virüsü aklama amacı taşıdığını belirterek, Bill Gates’in fonladığı ve korona virüs ile ilgili hemen her çalışmada yer alan John Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nin de bu oluşumun içinde yer aldığını söyledi.
Murat Akan, Soros ve Gates ve Rockfaller ailelerinin finanse edeceği ve içerisinde virologlar, Halk Sağlığı Uzmanları ile akademisyenlerin bulunacağı KOVİD-19 Planlama Grubu’nun, Peru’daki yerel mahkemenin hamlesinden sonra kurulduğuna dikkat çekti.

YARGILANMA KORKUSU MU?

Peru’daki mahkemenin açtığı soruşturma metninde, "Bill Gates, Soros, Rockefeller gibi yeni dünya düzeninin yaratıcıları dışında hiçbir dünya hükümeti, gerçek ve tüzel kişiler bu salgının öngörülebilir nitelikte olduğunu iddia edemez" ifadelerine yer verilmiş, konunun basında ciddi bir yer bulması üzerine Peru Yüksek Mahkemesi, soruşturmayı başlatan hakimler Tito Gallegos, Luis Leguia ve Tony Changaray hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı
Grubun asıl misyonunun, korona virüsü aklamak olduğuna da işaret eden Akan, kurulan oluşumun başındaki kişiye de dikkat çekti. Akan, KOVİD-19 Planlama Grubu’nun başına 11 Eylül olaylarını aklamak için kurulan komisyonun başkanı ve Bill Gates Vakfı Küresel Kalkınma Programı Danışma üyesi Philip Zelikov’un getirildiğini aktardı.
Kurulan KOVİD-19 Planlama Grubu’nun amacının, Dünya Sağlık Örgütü eliyle virüsün üstünü örtemeyen Bill Gates’in, bu grup eliyle istedikleri verileri üretip istemediklerinin üstünü kapatmak olduğuna dikkat çeken yazar Murat Akan, “Zira bu komisyon, virüsün kökenini yeniden araştıracak, tüm dünya verilerini tek merkezde toplayacak. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü, virüsün doğal olduğuna ve nereden bulaştığına dair somut deliller ortaya koyamadı. Bu da Bill Gates’i tedirgin ediyor” dedi.

Bill GatesGeorge Soros

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