84 milyondan saat 19.19'da İstiklal Marşı!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak kurtuluş mücadelesinin meşalesini yakmasının üzerinden tam 102 yıl geçti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bugün Türkiye'nin dört bir yanında pandemi tedbirleri altında kutlandı.



84 MİLYONDAN SAAT 19.19'DA İSTİKLAL MARŞI



Türkiye genelinde vatandaşlar, saat 19.19'da evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.



Başkan Erdoğan da tüm yurttaki İstiklal Marşı okuma etkinliğine Çankaya Köşkü'nden katılarak İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.



Erdoğan'a, İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirirken gençler de eşlik etti.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN '19.19' DAVETİ



Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Bu akşam saat 19:19'da, Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte, yürekten gelen bir sesle İstiklâl Marşımızı okuyacağız. Gelin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı, kurtuluş mücadelemizin ruhunu temsil eden bu dizelerle kutlayalım' mesajını verdi.



Bu kapsamda Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'den seçilen 164 temsilci genç saat 9.30'da Anıtkabir'i ziyaret edecek. Temsilci gençlere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu eşlik edecek. Sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.



19.19'DA İSTİKLAL MARŞI



Saat 19.19'da ise bütün Türkiye evlerinin balkonları ve pencerelerinden hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.



İstiklal Marşı stadyumlar ve spor tesislerinden de çalınacak. Şarkıcılar Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç gençler için konser verdi.



Gençler için ayrıca gün boyu sosyal medya üzerinden çevrimiçi bilgi yarışmaları, söyleşiler ve özel yayınlar yapıldı.



Pandemi öncesinde her yıl hayata geçirilen fener alayları ve açık hava etkinlikleri ise Kovid-19 önlemleri nedeniyle bu yıl yapılamadı.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; vatanı sahipsiz sananlara karşı duruşumuzu; bölünmemizi, parçalanmamızı isteyenlere karşı birliğimizi simgeleyen kutlu bir gündür. Bugünümüzü gelecekle birleştirecek beraberliğimizin güvencesi, bu ülkeyi emanet ettiğiniz gençlerimizdir. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı layıkıyla heyecanla, coşkuyla kutlayacağız' dedi.



KURTULUŞUN İLK ADIMI



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak vatanın kurtuluşu için attığı ilk adım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun dönüm noktalarından birisi olma niteliğini taşıyor. 19 Mayıs, bir milletin bağımsızlık mücadelesini dünyaya haykırdığı tarih olarak hafızalarda yer alıyor.

