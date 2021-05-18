Gara katili Sofi Nurettin öldürüldü, PKK karıştı: Sahiplerini tehdit ettiler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirdiği millete sesleniş konuşmasında bölücü terör örgütü PKK ile mücadelede kaydedilen büyük bir başarıyı da açıkladı. Müjdeli bir haberi paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, 'Milli İstihbarat Başkanlığımızın uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediği PKK'nın Suriye genel sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod isimli terörist, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir' ifadesini kullandı.



GARA KATLİAMININ SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ



Erdoğan, PKK'nın sözde en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu teröristin, uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürüttüğünü, ardından da Suriye'deki faaliyetlerin başına geçtiğini vurgulayarak şunları kaydetti: 'Türkiye'ye yönelik pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir.



Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini, inkârı mümkün olmayacak şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. Terör örgütünün bu önemli elebaşının etkisiz hale getirilmesinde görev alan istihbaratçılarımızı ve askerlerimizi tebrik ediyor, her birinin alınlarından öpüyorum.'







BAYIK SAHİBİNİ TEHDİT ETTİ!



Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yuvalanan terör örgütü PKK, 23 Nisan'da başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında ağır kayıplar verdi. Operasyon Kandil ve Gara bölgelerini kapsayacak şekilde de genişletildi. PKK'nın lojistik desteği de büyük orandan darbe aldı. Son yılların en büyük operasyonlarıyla sarsılan terör örgütünde ise panik her geçen gün büyüyor. Terör örgütünün elebaşları, işbirlikçilerine seslenerek 'operasyonlarının durdurulması için girişimde bulunun' mesajı veriyor. O isimlerden biri olan Cemil Bayık'ın bir konuşmasında 'PKK zayıflarsa herkes darbe yer' ifadesini kullanması ise dikkat çekti. Pençe operasyonlarıyla ilgili PKK'lı hainlerden 'büyük yara aldık' itirafı geldi. Terör örgütü yayın organlarından yapılan açıklamada 'Türkiye'nin tarihin en ağır operasyonunu gerçekleştirdiği' ifade edildi.



PKK'LILAR ABD KONVOYUNU TAŞLADI



ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood ve beraberindeki bir heyet, önceki gün Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki kuzeydoğu bölgesini ziyaret etti. Heyetin, SDG ismini kullanan YPG/PKK elebaşları ve örgütün paravan sivil yapılanması Suriye Demokratik Konseyi üyeleri ile görüştüğü açıklandı. Dün ise YPG/PKK yandaşları, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye Malikiye'de ABD ordusuna ait araçları taşa tuttu.