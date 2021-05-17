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Thodex vurgununda yeni gelişme! İlk işlem gerçekleşti!

Yaklaşık 400 bin kişinin mağdur olduğu Thodex vurgununda flaş bir gelişme yaşandı. Olayda mağdur olduğunu belirten şahıslar avukatları ve icra memurları eşliğinde Thodex’in Kadıköy'deki merkezine geldi ve ilk haciz işlemi gerçekleştirildi. Şirkete ait 3 lüks araca el konuldu.

Güncel / 17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:55
Thodex vurgununda yeni gelişme! İlk işlem gerçekleşti!

Yerli kripto para borsası Thodex'in 21 Nisan'da işlemlere kapatıldığını duyurmasını ardından gündeme gelen iddialar ve kurucusunun yurt dışına kaçışı paniğe neden oldu. Başlatılan yasal süreç devam ederken, önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı.

İLK HACİZ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yaklaşık 400 bin kişinin mağdur olduğu Thodex vurgununa ilişkin ilk haciz işlemi gerçekleştirildi. Olayda mağdur olduğunu belirten şahıslar avukatları ve icra memurları eşliğinde Thodex'in Kadıköy Göztepe'deki yönetim binasına geldi. Çilingir yardımıyla ofisin kapıları açıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında şirkete ait 3 lüks araca haciz konuldu.

KRİPTO PARALARIN İZİ BULUNDU

Öte yandan, Thodex kullanıcılarından gelen yatırım hesabı bilgilerinin takip ederek kripto paraların akıbetine dair teknik bir araştırma raporu yayınladı. Raporu hazırlayan Blockchain teknolojileri şirketi ortaklarından Can Azizoğlu, kripto paraların izini bulduklarını söyleyerek, "Tespitlerimize göre daha önce internette bildirilmiş dark web (derin internet) veya dark market, dolandırıcılık ve fidye cüzdanlarına aktarımlar yapılmış" dedi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti. Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.

Şüphelilerden 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. Nöbetçi hakimlik, 28'i adli kontrol şartıyla olmak üzere şüphelilerin tümünü serbest bırakmıştı.

Göztepe


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