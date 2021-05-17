İsrailli komutanın zor anları kamerada! Ordusunun başarısından bahsederken…

İşgalci İsrail kuvvetleri, Filistin halkına yönelik katliama devam ediyor. Bir haftadır durmaksızın Gazze Şeridi'nde sivil halka bombalar yağdıran İsrail ordusu, şimdiye dek aralarında 58 çocuk ve 34 kadın olmak üzere 197 Filistinliyi şehit etti.



İSRAİL ORDUSUNUN ALGI OPERASYONU



Dünya çapından yükselen çağrılara rağmen saldırılardan vazgeçmeyen İsrail ordusu, sivil katliamlarını meşrulaştırmak içinse her yola başvuruyor.



Saldırılarının terör eylemi olduğunu kabul etmeyen İsrail ordusu, tüm bunları meşru müdafaa olarak göstermeye çalışıyor.





KOMUTAN KORKUDAN KOŞARAK KAÇTI



Medya yoluyla sahte bir kahramanlık destanı algısı yaratmaya çalışan İsrail ordusu, katliamlar üzerinden propanganda yapmaya devam ederken canlı yayında kaydedilen görüntüler, ordunun asıl yüzünü gözler önüne serdi.



ilistin halkına bombalar yağdırırken İsrail kanalında röportaj veren İsrailli bir komutan, izleyicilere ordunun 'başarılarından' söz ederken saldırı korkusuyla adeta kendinden geçti.



'Kahraman' İsrail ordusundan söz ettiği sırada saldırı olabileceğini uyaran siren seslerini duyan İsrailli komutan, hiçbir şey söylemeden koşarak canlı yayını terk etti.



Saklanmak için acele eden İsrailli komutanın panik olduğu o anlar, sosyal medyada büyük ses getirdi.



