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CHP'li Veli Ağbaba'dan tam kapanma günlerinde içkili alem

Başkan Erdoğan ve hükümet hakkında ortaya attığı iftiralar her defasında çürütülen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde özel müzisyen tutup içkili alem tertipledi. Ağbaba'nın içkili alemine sosyal medyadan tepki yağdı.

Güncel / 17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:44
CHP'li Veli Ağbaba'dan tam kapanma günlerinde içkili alem

Başkan Erdoğan ve hükümet hakkında ortaya attığı iftiralar her defasında çürütülen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak kendisine özel müzisyen tutup içkili alem tertipledi.

SAZ EŞLİĞİNDE İÇKİ YUDUMLADI

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Ağbaba, sokakta saz eşliğinde içkisini yudumlarken görüldü.

YASAKLARI HİÇE SAYDI

Türkiye'de vaka sayılarının hızlı artışı ardından alınan 17 günlük tam kapanma bu sabah sona erdi. Tam kapanma ile birlikte vaka sayıları hızla geriledi.

Vaka sayısının indirilip yaza rahat girilebilmesi açısından artırılan tedbirlerin sonuç vermesiyle bu sabah itibarıyla kontrollü normalleşme dönemine geçiş yapılıyor. Ancak vatandaşlara getirilen yasakları CHP'li vekil Veli Ağbaba hiçe saydı.



AĞBABA'NIN İÇKİLİ EĞLENCESİ

Malatya'da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sokağa çıkma yasağının devam ettiği bugün, kendisine içkili eğlence tertipledi. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Ağbaba, sokakta saz eşliğinde içkisini yudumlarken görüldü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Ağbaba'nın kısıtlamaları hiçe sayan hareketine sosyal medyadan tepki yağdı. Bir vatandaş Filistin'de insanlar kan ağlarken Ağbaba'nın içkili alem yapmasını eleştirirken, 'Filistin yanmış, Kudüs kan ağlamış Veli Ağbaba nın umurunda mı ? Hani insan diyor ki birazcık vicdan!' diyerek tepki gösterdi.

BU NEYİN KEYFİ AĞBABA?

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, 'Mehmetçiğe kurşun sıkan teröristlere Meclis çatısı altında mikrofon veren Veli Ağbaba neyin keyfini çıkarıyor sizce? İsrail bombalarıyla paramparça edilen çocukların mı? Yoksa HDP'ye vadedilen Bakanlığın mı?' ifadelerini kullandı.

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