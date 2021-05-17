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Beyaz Saray'da alarm! İkinci kez tespit edildi!

ABD'de, Beyaz Saray yakınlarında ikinci bir Havana sendromu olayı tespit edildiği ortaya çıktı.

Dünya / 17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:11
Beyaz Saray'da alarm! İkinci kez tespit edildi!

İlk kez 2016'da Küba'da görev yapan diplomatlarda görülen ve "Havana sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığa yol açan saldırıların, ABD topraklarındaki hükümet yetkililerini de hedef aldığının anlaşılmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor.

CNN, Beyaz Saray yakınlarında bir Ulusal Güvenlik Konseyi üyesinin, Kasım 2020'de söz konusu rahatsızlığı yaşadığının tespit edilmesinin ardından, aynı tarihlerde başka bir konsey yetkilisinin de hastalandığını yazdı.

İlk yetkilinin hastalığı hafif belirtilerde geçirdiği vurgulanırken, ikinci yetkilinin daha ağır belirtiler yaşadığı ve hastaneye başvurduğu kaydedildi.

Söz konusu vaka ile ABD topraklarında kaydedilen Havana sendromu sayısı 4'e çıktı.

ABD VE KANADA BÜYÜKELÇİLİKLERİNİN ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLDÜ

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde 2017 ilkbaharında "Havana sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

ABD TOPRAKLARINDAKİ VAKALAR

CNN, 29 Nisan'da yayımladığı bir haberde, iki Beyaz Saray yetkilisinde, geçen yıl Havana sendromuna rastlandığını ve olayların soruşturulduğunu yazmıştı.

Politico gazetesi ise 30 Nisan'daki haberinde, geçen yıl Miami'deki bir ABD yönetimi yetkilisinin, Havana sendromu yaşadığını bildirmişti.

Küba


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