Başkan Erdoğan müjdeyi kürsüden verdi! Terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu etkisiz!

MİT ve TSK ortak operasyonlarla terör örgütü PKK'ya sınır ötesini dar etmeyi sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamasında, PKK'ya vurulan ağır darbeyi duyurdu.



BAŞKAN ERDOĞAN: SURİYE GENEL SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!



Başkan Erdoğan müjdeli haberi kabine sonrası yaptığı basın açıklamasında verdi. Erdoğan; MİT Başkanlığımızın uzun süredir yürütttüğü çalışmalar neticesinde PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türkye'ye yönelik pekçok kanlı eylemin faili olan bu terörist, suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pekçok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimataını verenlerden biri de bu teröristtir. TSK ve MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen bu terörist, PKK ile YPG'nin ayrı olmadığı gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur.' ifadelerini kullandı.





