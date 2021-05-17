Bakan Hulusi Akar: 1 Ocak'tan itibaren 1070 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüyle mücadele süreci devam ederken terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terör operasyonlarında son durumu açıkladı.





107 TERÖR MAĞARASI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ



Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları için "Şu ana kadar 113 terörist etkisiz hale getirildi, 107 mağara ve sığınak tahrip edildi." dedi.



1 OCAK'TAN İTİBAREN 1070 TERÖRİST ETKİSİZ!



Akar ayrıca "1 Ocak'tan bugüne kadar 1070 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. 131 bin 284 kişinin hudutlarımızdan geçmesi engellendi. Bunlarla birlikte 55'i PKK/YPG, 43'ü FETÖ üyesi olmak üzere 122 terörist yakalandı." ifadelerini kullandı.



