Rum yine provokasyon peşinde! Skandal tişörtler!

Rum kesimi Kıbrıs'ta yine tahriklerine ara vermiyor. İkinci Lig takımının üst lige çıkma sevincine, skandal tişört detayı damga vurdu.



KKTC'DEN KAN DAMLAYAN TİŞÖRTLER!



Güney Kıbrıs'ta Girne'yi temsil eden futbol takımı Kerynea tarihinde ilk kez birinci lige çıktı. Futbolcular kutlamada “Girne'ye dönüş, unutmuyorum” sloganıyla KKTC'den kan damlayan haritalı tişört giydi. Provokatif harekete sosyal medyada da tepki yağdı.





