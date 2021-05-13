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Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi! Bakan Akar açıkladı

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi gece boyunca Şırnak'taki harekat merkezinden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare etti. Bakan Akar, "23 Nisan'da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Güncel / 13 Mayıs 2021 Perşembe 09:29
Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi! Bakan Akar açıkladı

Bakan Akar: 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Mehmetçiğin yaptığı operasyonlarla PKK'nın şu ana kadar çok büyük zayiatlar verdiğini görüyoruz. 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'dan itibaren başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'da Ramazan ayının son iftarını sınırda görevli Mehmetçik ile yaptı. Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Akar ve komutanlar, sınırın sıfır noktasındaki Hacıpaşa Hudut Karakolu'na gitti. Karakola gelişinde alay komutanından hudut tekmili alan Akar, karakol komutanına Türk Bayrağı hediye etti. Karakolda görevli Mehmetçik ile karavanadan iftar yapan Akar, askerlerin bayramını kutladı.
 
Hudutların ve halkın güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakarca mücadele ettiğini aktaran Akar, hudut birliklerinin kendilerine verilen her görevi başarıyla yerine getirdiğini dile getirdi. Kaçakçılıkla mücadelede kazanılan önemli başarılara dikkati çeken Akar, 'Kaçakçılıkla mücadele konusunda da yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz' dedi.

Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile iftarın ardından Şırnak'a geçti. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin- Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonlarından, Pençe- Şimşek'in sevk ve idare edildiği 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nın harekat merkezine gelen Akar, burada sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Operasyonların Irak başta olmak üzere tüm komşuların toprak bütünlüğüne, sınırlarının güvenliği ve egemenliğine saygılı şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Akar, 'Bize uzun yıllardır zarar veren, asil milletimizin güvenliğini tehdit eden teröristlerden bahsediyoruz. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bunun için çalışıyoruz. Bunun dışında bizim başka bir amacımız yok' diye konuştu.

'PKK'NIN ŞU ANA KADAR ÇOK BÜYÜK ZAYİATLAR VERDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'
TSK'nın tek hedefinin bölgedeki teröristler olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:
 
'Terörle mücadelemiz büyük bir başarıyla devam ediyor. Mehmetçiğin yaptığı operasyonlarla PKK'nın şu ana kadar çok büyük zayiatlar verdiğini görüyoruz. 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'dan itibaren başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi. 291 el yapımı patlayıcı, mayının yanı sıra 89 mağara ile sığınaklar, barınaklar, malzeme depoları, tuzaklar tahrip edildi, edilmeye devam ediliyor.'
 
Gerek teröristlerin telsiz konuşmaları, gerek teslim olan teröristlerin ifadeleri gerekse istihbarat raporlarından bu rakamın çok daha fazla olduğu yönündeki değerlendirmelerini dile getiren Akar, operasyonlarda teröristler tarafından yıllardan beri hazırlanan çok sayıda mağaranın imha edildiğini açıkladı. Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini dile getiren Akar, 'En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Amacımız olabildiğince en az, mümkünse sıfır zayiatla bu bölgenin kontrol edilmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, onların sınırlarımız ve halkımıza risk, tehdit ve tehlike olmaktan çıkarılmasıdır. Bunu yaparken biz Iraklı kardeşlerimizle temas halindeyiz, onlarla bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Teröristlerle mücadelede iş birliğimizi artırmak istiyoruz. Komşularımızın sınırlarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak bir an önce teröristlerin Kandil, Asos, Mahmur, Sincar dahil, buralardan temizlenmesi konularında Iraklı kardeşlerimizle iş birliğimizi geliştirerek hem ülkemizi hem de Iraklı kardeşlerimizi terör belasından kurtarmak bizim temel amacımız' ifadelerini kullandı.
 

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