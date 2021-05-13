Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Putin'den Filistin hamlesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapmış ve Filistin konusunu görüşmüştü. Erdoğan, BMGK'nın müdahil olması yönünde çağrıda bulunurken, Putin harekete geçti. Rusya Devlet Başkanı bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Filistin meselesini görüştü.