Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

MEB'den yapılan açıklamada; '17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak. ' ifadeleri kullanıldı.



LİSE SINAVLARI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselerde sınav düzenlemesine ilişkin merak edilen soruları yanıtlandı.



Liselerdeki sınav düzenlemesiyle ilgili gelen soruların cevapları, Bakanlığın Twitter hesabından yayımlandı. Buna göre, 'Lise Sınavları İle İlgili Merak Edilenler', 'Uzaktan Eğitim', 'Sınıf Geçme', 'Devamsızlık', 'Kayıt-Nakil', 'Projeler', 'Burs ve Pansiyon İşlemleri', 'Genel' başlıklarındaki sınava ilişkin bazı sorular ve yanıtları şöyle:





SINIF GEÇME KRİTERLERİ NASIL OLACAK? SINIFTA KALMA OLACAK MI?



'Sınıf geçme kriterlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sunulan tercihlere göre seçim yapan öğrencilerin başarı durumlarına yönelik iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre yürütülecektir. Bu bakımdan ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başarısız olan öğrencilerin sınıfta kalması söz konusu olabilecektir.'



- Sınava girmek istemeyip, ilk dönem notunun ikinci döneme geçmesini isteyen öğrencilerin proje ödev notları da ikinci döneme aktarılacak mı?



'Eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmeyecek olan öğrencilerin birinci dönemde aldıkları notlara göre yıl sonuna ilişkin iş ve işlemleri tamamlanacaktır. Bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme aracı kullanılmayacak ve uygulaması da yapılmayacaktır.'



- Sözlü ve performans ödevlerini yapmak zorunda mıyız yoksa o da 1. döneme göre mi değerlendirilecek?



'Birinci dönem aldıkları notlara göre değerlendirilmeyi tercih eden öğrenciler sadece bu notları ile değerlendirileceklerdir. Bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme aracı kullanılmayacak ve uygulaması da yapılmayacaktır.'





- 2. dönem sınavlarının hepsine mi girmek zorundayız yoksa istediklerimize girebiliyor muyuz? Ya da 2. sınava girdim ama notumu beğenmedim, ilk dönemki notum aynı kalabilir mi?



'Öğrencilerimiz, 2. dönemde normal süresi içerisinde yapılamayan sınavlara tercihleri doğrultusunda girebilecekler ve ders seçme hakkı söz konusu olmayacaktır. Örneğin bir okulda ikinci döneme ilişkin 5 dersten sınav yapılmış ve diğer sınavlar yaşanan süreç nedeniyle yapılamamış ise eğitim kurumu yapılamayan sınavlar üzerinden yeni bir sınav programı uygulayacaktır. Yapılacak sınavlara girip notunu beğenmeyen öğrenciler birinci dönem notlarını tercih edemezler ancak sınavlara girmeden önce dilekçe vererek birinci dönem notlarıyla değerlendirilmek isteyebilirler.'



- 12. sınıf olarak biz niye bu düzenlemeden yararlanamıyoruz? 12. sınıf 2. dönem 2. sınav olacak mı? 12. sınıflara yüz yüze eğitim açılacak mı?



'12. sınıflar, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavları tamamlandığı için, kapsam dışında tutulmuşlardır. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi her dersten tek sınav yapılarak tamamlanacaktır. İkinci dönem de ikinci sınavlar olmayacaktır. Yüz yüze eğitimle ilgili yeni kararlar alındığında hangi sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitim olacağı kamuoyu ile paylaşılacaktır.'



- Kovid-19 testim pozitif çıktı, o tarihe kadar karantinamız var ben nasıl dilekçe vereceğim?



'Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velileri en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapacaklardır ancak başvuru tarihleri içerisinde hastalık, karantina, dışarı çıkma kısıtlaması veya buna benzer gerekçeler ile dilekçelerini elden teslim edemeyeceklerin, sonradan aslını eğitim kurumuna teslim etmek üzere, çeşitli dijital iletişim kanallarından eğitim kurumuna göndermeleri de mümkün olacaktır.'



- 2. Sınavlara girmezsem karnemde 2. dönem notlarım olmayacak mı?



'2. dönemde yapılacak sınavlara girmeyi tercih etmeyen öğrenciler 1. dönem notlarıyla değerlendirileceğinden ikinci döneme ilişkin notları olmayacaktır.'



- Ben sadece 2 tane dersten kalmışım sınıfı geçiyorum herhalde şimdi ben bu iki ders için sorumluluk sınavına girmeme gerek var mı?



'Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin sınıf geçmeye yönelik hükümlerine göre değerlendirme yapılacağından, söz konusu dersler ortalama ile geçilemeyecek dersler arasında ise sorumluluk çıkacaktır ancak bu dersler ortalama ile geçilemeyecek dersler arasında değil ve derslerin ortalaması da ilgili mevzuat hükümlerine göre istenilen düzeyde ise sınıf geçmeye engel bir durum bulunmamaktadır.'



- Yurt dışında olan öğrenciler bulunduğu yerde sınava nasıl girecek?



'Yurt dışında bulunan ve uygulanacak sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrencilerin; bulunduğu yerin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu eğitim müşavirliği/ataşeliğine başvurması gerekmektedir.'



UZAKTAN EĞİTİM



- Liselerde uzaktan eğitim nasıl yapılacak?



'Milli Eğitim Bakanlığı'nın online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'dan internet üzerinden ve TRT Lise TV' den yayın yapılacak. TRT üzerinden gün boyunca yayın olacak. Yayın saatleri ve ders saatleri bilgisine EBA ve internet sitemiz üzerinden ulaşılabilecek.'



- Eba Lise TV' de dersleri kim anlatıyor?



'Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görevli alanında uzman öğretmenler tarafından derslerimiz anlatılmaktadır.'



- Eba Lise TV'de haftasonu yayınlanan sorulara tekrar nasıl ulaşabilirim?



'Uzaktan Eğitim' derslerine ilave olarak 12. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerimiz için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu sorulardan oluşan soru çözümleri 23-30-31 Mayıs 2020 tarihinde EBA TV Lise kanalında yayınlanmıştır. Bu yayınlarda çözülen sorulara ulaşmak isteyen öğrencilerimiz için hazırlanan pdf versiyonları her hafta EBA TV Lise yayınından sonra web sayfamızda yayınlanacaktır. Soruların çözümlerine EBA ve TRT İzle üzerinden ulaşılabilmektedir.'



- Eba Lise TV haricinde hangi kaynaklardan faydalanabilirim?



'EBA TV LİSE'de bulunan ders yayınları dışında 11. ve 12. sınıflar için Akademik Destek Platformundan, tüm lise sınıf düzeyleri için de EBA ve ogmmateryal.eba.gov.tr web sitemizdeki etkileşimli kitaplar, dinamik uygulamalar, 3B modeller, deneyler ve soru bankasından da faydalanabilirsiniz. 18- 19 Nisan tarihinden itibaren hafta sonları YKS Hazırlık soru çözüm videoları da EBA Lise TV' de yayında olacaktır. Ayrıca Okul müdürlükleri ve ilgili ders öğretmenlerimiz, Canlı Ders Anlatımına yönelik bir programlama ve EBA platformu üzerinden ödevlendirme yapabilmektedir.'



- ''Benim Tercihim'' Üniversite ve Bölüm Tanıtım programını nereden izleyebilirim?



'Ortaöğretim Genel Müdürlüğü resmi youtube kanalı üzerinden programları izleyebilirsiniz.'



- ogmmateryal.eba.gov.tr web adresine giriş için şifre gerekli mi?



'ogmmateryal.eba.gov.tr web sitesine şifresiz girişi yapılmaktadır. Özel ve devlete ait okullarımız öğrenci ve öğretmenleri, mezun öğrencilerimiz şifresiz erişim sağlayabilir.'



- Etkileşimli kitap ve Soru bankası ve deneme sınavlarına nasıl ulaşabilirim?



'https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/Default.htm web adresi üzerinden etkileşimli ders kitapları, soru bankası, mini deneme sınavları, dinamik uygulamalar, 3B Modeller, deneyler ve projelere ulaşabilirsiniz.'



SINIF GEÇME



- Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde uzaktan eğitim yapıldığından yılsonu iş ve işlemleri nasıl yapılacaktır?



'Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Olağanüstü durumlarda sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi' başlıklı Ek 2. maddesi ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 05.06.2020 tarih 83203306-10.03-E.7528000 sayılı ve '2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri ile Tereddüte Düşülen Hususlar' konulu Makam onayının 15. maddesi gereği 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında resmî ve özel ortaöğretim kademesindeki tüm okullarda kayıtlı öğrencilerin sınıf geçme ve sınıf başarısının değerlendirmesinde öğrencilerin sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ait ders notları ve devamsızlık durumlarının dikkate alınması ile ilgili e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde gerekli teknik alt yapı güncellemeleri tamamlanarak, sistem üzerinde aktif duruma getirilmiştir.'



- 12. sınıftan nasıl mezun olunacak?



'Diğer sınıf düzeylerindeki öğrenciler gibi 12. sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yılsonu başarı puanı buna göre hesaplanacaktır. Doğrudan sınıf geçme şartlarını taşıyan öğrenciler mezun olabilecek ancak diğer tüm sınıf düzeylerinde olduğu gibi 12. sınıf öğrencilerinin de başarısız dersleri olması durumunda bu derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun olacaklardır.'



- 12. sınıf öğrencileri sorumlu olarak sınıf geçtiğinde üniversite sınavına girebilecek mi/diplomalarını alabilecekler mi?



'12. sınıf öğrencilerinin başarısız veya sorumlu derslerinin olması üniversite sınavlarına girmelerinde herhangi bir engel oluşturmamaktadır. Dolayısıyla tüm 12. Sınıf öğrencileri sorumlu dersi olup olmamasına bakılmaksızın üniversite sınavlarına girebileceklerdir. Doğrudan sınıf geçme şartlarını taşıyan öğrenciler mezun olacak ve diplomalarını alacaklardır. Ancak başarısız dersleri olan 12. sınıf öğrencileri sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için bu derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları hâlinde mezun olup diploma almaya hak kazanacaklardır. Ayrıca bu durumda olup üniversiteye yerleşen öğrencilere YÖK tarafından diplomalarını Aralık ayı sonuna kadar öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarına ibraz etme hakkı tanınmıştır. Bu nedenle söz konusu öğrencilerin 31 Aralık tarihine kadar diplomalarını teslim etmeleri şartıyla üniversiteye kayıt yaptırmalarına da bir engel yoktur.'



- Ben son sınıfım ve üniversiteye geçeceğim, ilk dönem matematikten kalmıştım şimdi ne olacak?



'Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçmektedirler. Bu şartın taşınmaması durumunda 12. sınıf öğrencileri başarısız oldukları derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun olacaklardır.'



- 1.dönem matematikten kaldım seneye onun da mı sorumluluk sınavına gireceğim yoksa sadece edebiyat için mi geçerli bu durum?



'Doğrudan geçme şartlarını taşımayan öğrenciler hangi ders ve sayısı ne olursa olsun sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir. Sonraki süreçte (yeni eğitim ve öğretim yılında) ise öğrencilerin başarı durumu Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilecektir.'







Sorumlu olarak geçtiğim derslerin sınavları ne zaman yapılacak?



'Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre sorumluluk sınavları, birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içerisinde yapılır. Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.



12. sınıfta öğrenim görüp sorumlu olarak sınıf geçen öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 1 inci döneminin ilk haftasında yapılacak sorumluluk sınavlarında tekraren başarısız olması durumunda ikinci bir sorumluluk sınav hakkı verilecek mi?







'Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre sorumluluk sınavları, birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içerisinde yapılır. Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.'



Zayıfı olanlar mı sorumlu geçecek yoksa herkes mi?



'Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçeceklerdir. Alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir.'



Diploma puanı nasıl hesaplanacak?



'Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde; 'Mezuniyet puanı; 9,10, 11 ve 12. sınıfların yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır.' Şeklinde ifade edilmektedir. Buna göre; 12. sınıf öğrencilerimizin 9,10, 11. sınıflara ait yılsonu başarı puanları ile 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak mezuniyet puanları oluşturulacak ve diploma puanı olarak diplomalarına yazılacaktır.'





Ortaöğretim Başarı Puanı nasıl hesaplanacak?



'12. sınıftan mezun olacak öğrencilerimizin 9, 10 ve 11. sınıflara ait yılsonu başarı puanları ile 12. sınıfın birinci dönem puanları ile oluşan yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan diploma puanı, OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) hesaplanırken kullanılacak olan lise mezuniyet puanı olarak değerlendirilecektir.'



Proje ödevini teslim edecek miyiz?



'2019-2020 eğitim ve öğretim yılı yılsonu puanı birinci dönem puanlarıyla belirleneceğinden ikinci dönemde hiçbir ölçme ve değerlendirme aracı dikkate alınmayacaktır.'



Devamsızlıktan sınıfta kalır mıyım?



'Pandemi süreci nedeni ile sadece birinci dönemde yapılan devamsızlıklar dikkate alınacak olup bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda devamsızlık süresini dolduran öğrenciler sınıf tekrarına kalacaktır.'



Sorumlu geçme sadece baraj derslerden kalanlar için mi geçerli olacak?



'Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için baraj ders ayrımı olmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir.'



Telafi Eğitimi sürecinde yaptığımız ödevlerden not alacak mıyım?



'Yüz yüze yapılamayan eğitim ve öğretim faaliyetlerinden öğrencilerimiz herhangi bir şekilde not ile değerlendirilmeyeceklerdir.'



Tutuklu ve hükümlü öğrenciler ile ilgili iş işlemler hangi mevzuat hükümleri uygulanmaktadır?



'Tutuklu ve hükümlü öğrencilerle ilgili iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 2016/17 sayılı Genelge hükümleri uygulanmaktadır.'



Bir öğrenci öğrenim süresi içinde kaç defa sınıf tekrarı yapabilir?



'Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır. Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.'



Ortaöğretim Kurumlarında beklemeli bir öğrenci en fazla kaç dönem sorumluluk sınavlarına girebilir?



'Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı' başlıklı 59 uncu maddesi: '(1) Öğrencilerden; b) (Değişik:RG-26/3/2017-30019) Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Ustalık sınavında başarısız olan öğrenciler beceri sınavı esaslarına göre sorumluluk sınavlarına alınır. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılır.'



Sınıf tekrarına kalan, cezaevinde yatan, okula devam etmeyen (özürsüz devamsızlığı 10 günü geçen) öğrencilerin bursluluğunun kesilip kesilmeyeceği ve bu durumda olup bursu yatan öğrencilerin burslarının ne olacağı konusunda tereddütte düşülmüştür. Bu öğrencilere yönelik nasıl bir işlem yapılmalıdır?



'Ortaöğretimde bir defadan fazla sınıfta kalan, hükümlü ya da tutuklu olan, mazeretsiz ve sürekli devamsızlık yapan öğrencilerin burslulukları sona erer.



Yurt dışından gelen ve bir okula kayıt olan, birinci döneme ait hiç ders notu bulunmayan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin iki dönem ders notunun bulunmaması sebebiyle sınıf tekrarı yapmaları gerekir mi? Bu durumda nasıl bir yol izlenmelidir?



Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Bir dersin yılsonu puanı' başlıklı 53 üncü maddesinde:



'(1) Bir dersin yılsonu puanı;



b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde dönem puanı ile telafi programı sonunda belirlenen puanın aritmetik ortalaması; iki dönem puanının bulunmaması hâlinde ise telafi programı sonunda belirlenen puandır.' denilmektedir. Öğrencinin durumunun yukarıdaki hükümlere göre değerlendirilmesi gerekmektedir.



Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında 'Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavı ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır.' denilmektedir. Ancak, 15 gün sağlık raporu alan bir öğrenci dönem sonuna kadar okula gelemeyeceğinden bu öğrenci başarısız olduğu derslerden ortak sınava giremeyecektir. e-Okul sisteminde ortak sınava giremediği dersler için girmedi mi yoksa raporlu mu yazılacak ya da başka bir uygulama mı yapılacaktır?



Dönemin son haftalarında rapor alarak dönemi tamamlayan öğrenciler için, Yönetmeliğin 51 inci maddesine göre dönem puanı belirlenir. Ancak sınava katılmayan başlıklı 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında; 'Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır.' denilmektedir.



Dördüncü fıkrasında da 'Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için 'G' ve kopya çekenler için



'K' olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.' denilmektedir. Buna göre rapor dönemi kapatmışsa bu öğrenciye yeniden sınav yapılmaz. Zorunlu hâllerde dönem puanı bir yazılı sınav eksiği ile de verilebilir.'



Okul birincileri ve disiplin cezalarının kaldırılması e-Okul sistemine ne zaman işlenecektir?



'Genel Müdürlüğümüzün 05.06.2020 tarihli ve 83203306-10.03-E.7528000 sayılı '2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri ile Tereddüte Düşülen Hususlar' konulu Makam onayının 1 inci maddesinde yer alan; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgi (b) Yönerge hükümleri gereğince eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılması gereken öğretmenler kurulunun yukarıda açıklanan gerekçeler nedeniyle okul ortamında bir toplantı hâlinde yapılamayacak olmasından dolayı 22-24 Haziran tarihleri arasında, mesleki çalışmalar sonrasında okul birinciliği ile disiplin cezalarının kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi hususları başta olmak üzere eğitim kurumlarınca önemli görülen diğer konuların okul yönetimi, öğretmenler ve diğer kurul üyelerinin katılımıyla kararlaştırılması ve tutanak altına alınması hükmü çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.'



Öğrenciler sorumlu olduğu dersleri nereden görebilecektir?



'Okul idareleri tarafından öğrenci bilgilerinde yapılacak değişikliklere göre okul türüne uygun Karne Sonuç Kontrol Listesi ve okul türüne uygun Karne raporları üzerinden öğrencilerin güncel durumlarının mutlaka yeniden kontrol edilmesi gerekmektedir.'



Sorumluluk sınavına alınacak öğrencileri okul idareleri nereden görebileceklerdir?



'Okul idareleri öğrencilerinin durumlarını; e-Okul sistemi üzerinden 'e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi' ekranı raporlama sayfasında yer alan 'Karne Sonuç Kontrol Listesi' raporunu seçerek, sınıf /şube bazlı listeler halinde, 'Doğrudan Geçti, Ortalama İle Geçti, Devamsızlık Nedeniyle Sınıf Tekrarına Kaldı, Ortalama ile Başarısı Zorunlu Derslerden Sorumlu Geçti ve Başarısız Derslerden Sorumlu Geçti' olarak kontrol edilebilmektedir.'



Sorumlu olarak geçtiğim derslerin sınavları ne zaman yapılacak?



'19.06.2020 tarihli ve 83203306-10.07.02-E.8135308 sayılı 'Sorumluluk Sınavları' konulu yazımıza göre; Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarının tüm sınıflar düzeyinde yapılması planlanan sorumluluk sınavlarının, 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında, sadece 12. sınıf öğrencilerinden sınava girmek isteyen öğrencilere uygulanmasına karar verilmiştir. Diğer sınıflardaki öğrencilerin ise Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen ve ilki eylül ayında yapılacak sorumluluk sınavlara katılmaları gerekecektir.'



2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin ilk haftası içerisinde yapılmış olan sorumluluk sınavlarının sonucu nasıl değerlendirilecektir?



'05.06.2020 tarihli ve 83203306-10.03-E.7528000 sayılı '2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri ile Tereddüde Düşülen Hususlar' başlıklı resmî yazımıza göre; sorumluluk sınavlarına giren öğrencilerin bu sınavlar sonucunda aldıkları puanların geçerli sayılması ve başarılı olanların o dersten sorumluluklarının kaldırılması gerekmektedir.'



2019-2020 eğitim ve öğretim yılına ait ortaöğretim de sınıf geçme, sorumlu geçme, sınıf tekrarı işlemleri neye göre yapılacaktır?



'Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine 'Olağanüstü durumlarda sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi' başlıklı Ek Madde 2 eklenmiştir. Bu değişiklik 8/5/2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup söz konusu işlemler buna göre yapılacaktır.'



2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin ilk haftası içerisinde yapılmış olan sorumluluk sınavlarının sonucu nasıl değerlendirilecektir?



'05.06.2020 tarihli ve 83203306-10.03-E.7528000 sayılı '2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri ile Tereddüde Düşülen Hususlar' başlıklı resmî yazımız valiliklere gönderilmiş olup söz konusu işlemler bu yazıdaki açıklamalar göre yapılacaktır.'



Açık öğretim kurumlarında birinci dönem öğrenim görüp ikinci dönemde tasdikname belgesi almak suretiyle denklik işlemleri yapılarak örgün eğitim kurumlarına nakil ve geçiş yapan öğrencilerin durumu nasıl olacaktır?



'05.06.2020 tarihli ve 83203306-10.03-E.7528000 sayılı '2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri ile Tereddüde Düşülen Hususlar' başlıklı resmî yazımız valiliklere gönderilmiş olup söz konusu işlemler bu yazıdaki açıklamalar göre yapılacaktır.'



Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin durumu nasıl olacaktır?



'05.06.2020 tarihli ve 83203306-10.03-E.7528000 sayılı '2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri ile Tereddüde Düşülen Hususlar' başlıklı resmî yazımız valiliklere gönderilmiş olup söz konusu işlemler bu yazıdaki açıklamalar göre yapılacaktır.'



'Kültürler Arası Değişim Programı' kapsamına yurt dışına çıkan ve geri dönen öğrencilerin durumu nasıl olacaktır?



'05.06.2020 tarihli ve 83203306-10.03-E.7528000 sayılı '2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri ile Tereddüde Düşülen Hususlar' başlıklı resmî yazımız valiliklere gönderilmiş olup söz konusu işlemler bu yazıdaki açıklamalar göre yapılacaktır.'



DEVAMSIZLIK



Ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerin devamsızlık süreleri ne kadardır?



'Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, (…) sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır. Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin sözleşmeleri fesih edilerek sigorta çıkışları yapılır ve durumları yazılı olarak yasal temsilcisine ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için kendisine de bildirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirilir. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.'



Sabah beş saat derse gelmeyen öğrenci yarım gün mü devamsız sayılacaktır? Sabah birinci ders saatine girmeyip sonraki dört saate girer, öğleden sonra da devam etmezse bu öğrencinin günlük devamsızlığı tam gün mü ya da yarım gün mü sayılacaktır?



'MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin devam, devamsızlık ve ilişik kesme ili ilgili 36. maddenin 2.bendinin b fıkrasında' Günlük toplam ders saatinin 2/3'ü ve daha fazlasını gelmeyenlerin bir gün diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.' denilmektedir.'



Öğrenciler özürleri nedeniyle ortaöğretime ara verilebilir mi?



'Evet. Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.'



KAYIT - NAKİL



Sosyal Bilimler Lisesi hazırlık sınıfına kayıtlı bir öğrencinin hazırlık sınıfı olmayan bir Anadolu lisesine nakil yapmak istemesi durumunda öğrencinin hazırlık sınıfı olmayan bir Anadolu Lisesine nakli mümkün müdür?



'Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme başlıklı 38 inci maddesinde; '(6) Nakil şartlarının taşınması durumunda hazırlık sınıfından 9. sınıfa, 9. sınıftan hazırlık sınıfına içinde bulunulan öğretim yılının ekim ayının son iş gününe kadar nakil yapılabilir.' hükmü yer almaktadır.'



Dönem içerisinde nakil olan öğrencilerin seçmeli dersleri ile ilgili olarak: Öğrencinin nakil geldiği okulda seçtiği seçmeli dersin, nakil olduğu okulda seçilmemiş olması durumunda; nakil olunan okulda bu seçmeli ders açılmalı mı yoksa öğrenci bu okuldaki seçmeli derslerden birini mi seçecektir? İki farklı seçmeli dersin seçilmesi durumunda yılsonu notu nasıl hesaplanacaktır?



'Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği: Nakil ve geçişlerde muafiyet ve sorumluluk



MADDE 42- (1) Nakil isteği kabul edilen öğrencilerin önceki okulunda görmüş olduğu dersler, yeni okulun dersleriyle sınıf seviyesinde karşılaştırılır. Sınıf seviyesinde toplam ders saatinde ve zorunlu derslerde (ortak/alan/dal dersleri) eksiklik ya da başarısızlık bulunması halinde;



a) Sınıf veya sınıflar bazında eksik olan ders saatleri, yeni okulun haftalık ders saati toplamı esas alınarak, öğrenciler yeni okulunda seçtiği derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav döneminde sınava alınırlar. Öğrenci yeni okulunun haftalık ders çizelgesinde yer almayan önceki okuluna ait sorumlu olduğu derslerden ise muaf tutulur.



b) Öğrenciler görmediği derslerle gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısındaki eksikliğin bir saatten fazla olduğu zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav dönemlerinde sınava alınırlar. Ancak önceki okulun seçmeli dersleri arasında bulunan derslerin, yeni okulun zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) dersleriyle ilişkilendirilmesi halinde öğrenciler bu derslerden sorumlu tutulmazlar.



c) Nakil yapan öğrencilerin yılsonu başarı durumları yeni okulun haftalık ders çizelgesindeki dersler ve ders saatleri dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Bunların yeni okulundaki derslerle ilişkilendirilemeyen önceki okulunda başarılı olduğu dersler de yılsonu başarı puanının belirlenmesinde dikkate alınır.



ç) (Ek:RG-26/3/2017-30019) 37 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında nakil ve geçişi yapılanların mesleki seviyeleri esas alınarak belirlenecek sınıftan itibaren eğitimlerine devamları sağlanır. Meslek seviyelerinin belirlenmesi amacıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek okul/kurum müdürlüklerinde ilgili alan öğretmenlerinden komisyonlar oluşturulur. Bu komisyonlarca, aynı alan/dalda mesleki eğitim görmüş olanların seviyesi daha önce gördükleri ders içerikleri ve başarı durumlarına göre, daha önce mesleki eğitim görmeyenler ile farklı alan/dalda mesleki eğitime devam etmek isteyenlerin ise yapılacak seviye sınavına göre devam edecekleri sınıflar belirlenir.'



'Okuldan kısa süreli uzaklaştırma' cezası nasıl uygulanır? Alt ve üst sınırlar nasıl belirlenir?



'Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 172. Maddesine göre okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler;



a) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Millî eğitim müdürlüklerince öğrenci velisi bilgilendirilerek okul türleri ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak uygun okullara 5 iş günü içerisinde tercih yapılması sağlanır. Velisi tarafından tercih yapılmayan öğrencinin nakli ilgili öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca resen gerçekleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde Bakanlığın ilgili birimiyle işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.



b) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Parasız yatılı öğrencilerin nakilleri, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümlerine göre uygun okullara yapılır.



c)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Okul değiştirme cezası alan öğrenciler, ceza aldıkları okula dönemezler,



ç) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına karışıp bir başka okula nakledilen öğrencilerden; naklen geldiği okul tarafından okul değiştirme cezası verilenlere yeniden okul değişikliği yaptırılmaz ve nakil durumları, aldıkları cezayla ilişkilendirilerek kayıtlarda belirtilir. Süresi içinde itirazda bulunulması hâlinde, itiraza ilişkin karar verilinceye kadar ceza uygulanmaz.



Ceza gerektiren fiilin durumuna göre cezanın kaç gün olacağına okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca karar verilir.'



Ortaöğretim Kurumları arasında nakil başvuruları nasıl ve ne zaman yapılır?



'Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37 nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;



-Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.



-Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır.



-Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.



-Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.'



Yurt dışından gelen T.C. uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri nasıl yapılır?



'Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 27 nci maddesi hükümlerine göre yapılmaktadır.



(1) Ortaöğretim kurumlarında okumakta iken çeşitli sebeplerle öğrenim görmek üzere yurtdışına giden öğrencilerden, bulundukları ülkede en az bir dönem öğrenim gören ve okulun nakil şartlarını taşıyanların nakilleri denklik belgesine göre önceki okullarına veya aynı türdeki diğer okullara yapılır. (Değişik cümle:RG-1/9/2018-30522) Öğrencinin e-Okul sisteminde bulunmayan yurtdışında eğitim gördüğü sınıf/sınıflara ait yılsonu başarı puan/puanları ile denklikle ilişkilendirildiği sınıf e-Okul sistemine işlenir. Yurtdışında eğitim gördüğü sınıflara ait yılsonu başarı puan/puanları, öğrenci velisi tarafından okul yönetimine teslim edilir ve e-Okul sistemine 100'lük puan sistemine uygun olarak işlenir.



(2) (Değişik:RG-14/2/2018-30332) Yurtdışında 8 inci sınıfı bitiren öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarında asgari bir eğitim ve öğretim yılı öğrenim gören öğrencilerin kayıt ve nakilleri; denklik belgelerine göre program uyumu dikkate alınarak ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil işlemleri, öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından yapılır. Bu öğrencilerin nakli yapılan okuldan bir başka okula naklinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.



(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında nakil ve geçiş talebi bulunan öğrencilerin nakillerinde bu Yönetmeliğin devam-devamsızlıkla ilgili hükümlerine uyulur.



(4) (Değişik:RG-26/3/2017-30019) Eğitimini yurtdışındaki ortaöğretim kurumlarında tamamlayan ancak denklik belgesine göre bazı ders ve/veya 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre staj veya uygulamalarda eksikliği görülenlerden, bu Yönetmelik kapsamında öğrencilik şartlarını taşıyanların eksiklikleri millî eğitim müdürlüklerince ilişkilendirildikleri okul tarafından tamamlayıcı eğitim programı uygulanarak tamamlattırılır. (Değişik cümle:RG-1/9/2018-30522) Bunlardan öğrencilik şartlarını taşımayanlar hakkında alan/dal derslerinde işletmelerde mesleki eğitim ile ilgili hükümler, almaları gereken ortak derslerde ise sorumlulukla ilgili hükümler uygulanır.



(5) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Yurt dışında aldıkları eğitim ile ilgili olarak mesleki eğitim merkezi programlarına denkliği yapılanlar, seviyelerine uygun program ve sınıfa alınır.'



Nakil ve geçiş işlemleri ne zaman açılacaktır?



'Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ek olarak öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına ikinci bir talimata kadar tedbiren durdurulmuş olan tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerinin Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğin 38 inci maddesi hükümlerine göre e-Okul sistemi üzerinde sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanmasından sonra açılması ve nakil sürecinin başlaması hususu 15.06.2020 tarih ve 7892440 sayılı yazımız ile valiliklere gönderilmiştir.'



PROJELER



Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yürütülen projeler nelerdir?



1. ORTAÖĞRETİMDE TASARIM BECERİ ATÖLYELERİNİN KURULMASI



'Genel Müdürlüğümüze bağlı liselerde Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulması yoluyla; öğrencilere üretim kültürünü aşılamak, öğrencilerin düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçilik, yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme ve girişimcilik gibi yeniçağın gerektirdiği becerilere sahip, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkı sağlayan bireyler olarak yetiştirilmesini desteklemek amacı doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir.



Projenin hedef grubunu Genel Müdürlüğümüze bağlı fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerinde öğrenim gören öğrenciler ile bu okullarda görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenler oluşturmaktadır.



2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda yürütülen proje kapsamında;



Fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulmasına yönelik durum tespiti ve ihtiyaç analizinin yapılması,



Belirlenen pilot okullarda Tasarım-Beceri Atölyeleri kurularak pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi,



Pilot uygulama sonuçları doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılarak Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm okullarda Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulması,



Tasarım-Beceri Atölyelerinin etkin kullanımına yönelik yönetici, öğretmen ve öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi,



Tasarım-Beceri Atölyelerinin kullanımına yönelik uygulama ve etkinlik kitapçıklarının hazırlanması,



Öğrencilerin Tasarım-Beceri Atölyelerinde yaptıkları çalışmaları sergileyebilecekleri fuarlar düzenlenmesi,



Öğrencilere yönelik tasarım-beceri kamplarının düzenlenmesi planlanmaktadır.



Tasarım-Beceri Atölyelerinin kurulumuna yönelik küçük ölçekli pilot uygulama kapsamında, ilk etapta Genel Müdürlüğümüze bağlı 7 bölgeden 17 pilot okulda bilim ile kültür-sanat alanlarında iki atölye kurulması planlanmış olup buna yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Ayrıca UNICEF finansmanıyla Genel Müdürlüğümüze bağlı 11 okulda daha Tasarım-Beceri Atölyesi kurulmuştur. Bunun yanı sıra hâlihazırda 25 okulumuzda daha TBA kuruluma ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.'



2. ORTAÖĞRETİMDE DEVAM VE OKULLAŞMA ORANLARININ ARTIRILMASI PROJESİ



'Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamında olduğu dikkate alındığında, öğrencilere okul içinde ve dışında kendilerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayacak etkinlikler ve bu etkinlikler için gerekli ortamların sağlanması, bireyselleştirilmiş öğrenme, telafi ve yetiştirme kurslarıyla öğrencilerin kendi hızında öğrenmelerinin önünü açarak akademik başarısızlığın devam oranlarını düşürmesinin önüne geçilmesi ve öğrencilerin okula aidiyet duygularının geliştirilmesi suretiyle tüm çağ nüfusunun örgün eğitimde öğrenim görmesinin sağlanması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında hazırlanan proje ile ortaöğretimde öğrencilerin okula aidiyet duygularının geliştirilmesi, okul ortamlarının cazip hale getirilmesi, okuldaki motivasyonlarının iyileştirilmesi ve öğretmen-öğrenci etkileşiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak devam ve okullaşma oranlarının artırılması hedeflenmektedir.



Proje 2017-2018 Millî Eğitim Bakanlığı İstatistiklerine göre İBBS-I düzeyinde en yüksek sınıf tekrarı ve devamsızlık oranına sahip 14 ilde 50 okulda uygulanacaktır. Pilot iller 14 NUTS II bölgesini temsil etmektedir. (Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bingöl, Çankırı, Hakkari, Hatay, İstanbul, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon)



IPA II Dönemine yönelik Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan operasyon teklifi İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektöründen sorumlu Program Otoritesi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) tarafından önceliklendirilen operasyon teklifleri arasında yer almıştır. IPA II projeleri başvuru süreci kapsamında Operasyon Tanımlama Belgesi tamamlanarak AB Türkiye Delegasyonuna iletilmiş olup mevcut durumda dokümana ilişkin Delegasyonun geri bildirimleri beklenmektedir.'



3. ORTAÖĞRETİME UYUM PROGRAMI



'Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı Stratejik Hedef 1.1 'Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.' doğrultusunda ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkini azaltmak amacıyla, 'Ortaöğretime Uyum Programı'nın tüm ortaöğretim kurumlarında yaygınlaştırılması stratejisi Genel Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunmaktadır.



Bu kapsamda Ortaöğretime Uyum Programı 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı başlangıcında ilk kez tüm ortaöğretim kurumlarında uygulanmıştır.



Ortaöğretime Uyum Programı ile;



Ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9. sınıf öğrenci ve velilerinin eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi,



Öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi,



Öğrencilerin okulun anlamlı ve değerli bir parçası olduklarına dair inançlarının kuvvetlendirilmesi ve akademik başarılarının artırılması,



Öğrenciler için koruyucu ve destekleyici eğitim ortamının oluşturulması,



Ortaöğretim düzeyinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve örgün eğitim dışına çıkma oranlarının azaltılması amaçlanmaktadır.



Ortaöğretim okullarına yeni kayıt yaptıran hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonlarda kalan öğrenciler, bu okullarda görev yapan rehberlik ve sınıf rehber öğretmenleri ile belletici öğretmenler programın hedef grubunu oluşturmaktadır.



Eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce en az 3 yarım gün süreyle uygulanacak şekilde tasarlanan program, okul yöneticileri ve rehberlik öğretmeni koordinasyonunda, hazırlık ve 9. sınıf rehber öğretmenleri ile belletici öğretmenler tarafından, branş öğretmenlerinin de desteği ile uygulanmaktadır.'



4. ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TEMA VAKFI ARASINDA EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ



'27.08.2019 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı arasında Lise Tema Doğa Eğitimi Programı İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. Bu Protokolle Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim okullarında Lise TEMA Eğitim Programını uygulayarak başta toprak ve su olmak üzere tüm doğal varlıkları koruma, çevre ve tükenebilir varlıkların bilinçli kullanılması konularında edinilen bilgilerin hayata geçirilmesini sağlama ve ekolojik okuryazarlık bilincinin artırılması hedeflenmektedir.'



5. ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI ARASINDA EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ



'Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı arasında iş birliği protokolü 24.09.2019 tarihinde imzalanmıştır. Bu protokol ile öğrencilerin doğayı yaşayarak, severek öğrenmesi, koruması, doğadaki sorunlar için yenilikçi projeler ve teknolojik çözümler geliştirilmeleri, canlı türlerini tanımaları, toplumsal değişime öncü olarak etkin rol oynamaları amaçlanmaktadır.



Bu kapsamda İstanbul, Van ve İzmir illerinde öğretmenleri bilgilendirmek üzere Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından Bakanlığımızın da iş birliği ile çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu üç ilde yapılan çalıştaylarda, Van'da 24 öğretmen, İstanbul'da 46 öğretmen ve İzmir'de 32 öğretmenin katılımı sağlanmıştır'