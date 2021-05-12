Bir Razaman ayının daha sonuna geldik. Ramazan bayramına saatler kalmışken akıllara bayram namazı ile ilgili sorular geliyor. “Bayram namazı camilerde kılınacak mı? Bayram namazı saat kaçta?” soruları en çok merak edilenlerden. İşte o soruların cevapları ...



Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıklamıştı. İl il bayram namazı saatleri ise şu şekilde;



Adana: 06.04, Adıyaman: 05.51, Afyonkarahisar: 06.20, Ağrı: 05.28, Aksaray: 06.07, Amasya: 05.55, Ankara: 06.08, Antalya: 06.23, Ardahan: 05.27, Artvin: 05.30, Aydın: 06.32

Balıkesir: 06.29, Bartın: 06.07, Batman: 05.39, Bayburt: 05.38, Bilecik: 06.20, Bingöl: 05.40, Bitlis: 05.34, Bolu: 06.12, Burdur: 06.23, Bursa: 06.23

Çanakkale: 06.34, Çankırı: 06.04, Çorum: 05.59

Denizli: 06.28, Diyarbakır: 05.43, Düzce: 06.14

Edirne: 06.30, Elazığ: 05.45, Erzincan: 05.42, Erzurum: 05.35, Eskişehir: 06.18,

Gaziantep: 05.56, Giresun: 05.44, Gümüşhane: 05.41,

Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02,

Iğdır: 05.24, Isparta: 06.22, İstanbul: 06.22, İzmir: 06.34,

Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.07, Karaman: 06.12, Kars: 05.26, Kastamonu: 06.02, Kayseri: 06.00, Kırıkkale: 06.06, Kırklareli: 06.28, Kırşehir: 06.05, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.19, Konya: 06.14, Kütahya: 06.21

Malatya: 05.50, Manisa: 06.33, Mardin: 05.42, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36

Nevşehir: 06.03, Niğde: 06.05

Ordu: 05.46, Osmaniye: 06.00

Rize: 05.36

Sakarya: 06.17, Samsun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şanlıurfa: 05.50, Şırnak: 05.35

Tekirdağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trabzon: 05.39, Tunceli: 05.43,

Uşak: 06.25,

Van: 05.29,

Yalova: 06.21, Yozgat: 06.01,

Zonguldak: 06.10.



Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.