BBC muhabirinden İsrailli büyükelçiye: Ateş açtığınızda çocukların öldüğünü neden kabul etmiyorsunuz?

İngiliz yayın organı BBC'de bir programa katılan İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, muhabir Emily Maitlis'in soruları karşısında zor anlar yaşadı.



Maitlis'in 'Ateş açtığınızda çocukların öldüğünü neden kabul etmiyorsunuz?' sorusu karşısında Hotovely, İsrailli çocukları öldürmeye çalışan terör örgütünü hedef aldıklarını savundu.



İngiliz muhabir daha sonra İsrailli büyükelçiye 'İbadet eden insanlara TOMA, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ettiniz. Neden camilerin içine ateş açıyorsunuz?' sorusunu yöneltti.