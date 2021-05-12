Bakan Koca Duyurdu: Sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz

Ülkemizde etkisini sürdüren koronavirüs salgınına karşı aşılama süreci de tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, aşılama sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu.



"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN EŞLERİNİ AŞILAMAYA BAŞLIYORUZ"



Bakan Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz" ifadelerine yer verdi.



"YARINDAN İTİBAREN RANDEVU ALABİLECEKLER"



Açıklamalarına devam eden Koca, "Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim" dedi.