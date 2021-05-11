Savaş uçağı, denizde yüzen insanların arasına düştü

Hamileliğini ölümsüzleştirmek için sahilde fotoğraf çektirmek isteyen genç kadın, hafızasından silemeyeceği bir kazaya şahit oldu.



Anne, kızı ve nişanlısı ile kızının hamilelik fotoğraflarını çekmek için plaja gittiklerini, fotoğrafları çekmeye başladığı sırada bir anda uçağın denize doğru iniş yaptığını görünce kamerayı uçağa çevirdiğini ve yere çakıldığı anları çekmeyi başardığını söyledi.





Uçak denize çakıldıktan sonra plajda yüzenler pilota yardım etmek için uçağa doğru yüzdü.Pilot yara almadan kendi çabaları ile uçaktan çıkmayı başardı.



Motor arızası nedeniyle düşen uçağın 1942 yılında üretilip İkinci Dünya Savaşı'nda görev aldı.