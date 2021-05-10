Fenomen Ares'in ölümünde flaş gelişme!

Olay, geçen yıl 4 Şubat'ta, Kepez ilçesi Duacı'daki ormanlık alanda meydana geldi. Kadir Ozan Erdal, iddiaya göre, internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) uygunsuz fotoğraflarını gördü. Kadir Ozan Erdal'ın baskı kurduğu kız kardeşi, fotoğrafları internet sitesine, 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in koyduğunu söyledi. Kadir Ozan Erdal, durumu babası Veysi Erdal'a anlattı.



Diyarbakır'dan Antalya Kepez'e gelen baba- oğul, Özdemir'e reklam filmi çekme bahanesiyle randevu verdi. Baba ve oğlu, kafede buluştukları Özdemir'i ormanlık alana götürüp, öldüresiye dövdü ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI



Polis ekiplerince gözaltına alınan baba-oğul, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan Şeyhmus Özdemir ise 15 gün sonra yaşamını yitirdi. Veysi Erdal ve Kadir Ozan Erdal hakkında, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.



SAVCI, TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI İSTEDİ



Davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Veysi Erdal ve Kadir Ozan Erdal, SEGBİS ile katıldı. Şeyhmus Özdemir'in babası Yaşar Özdemir, annesi Sultan Kızılay ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanıkların 'kasten öldürme' suçunun sabit görüldüğünü belirterek, ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanıklar için tahrik hükümlerinin de uygulanmasını istedi.



Davacı avukatı, sanıkların cinayete neden olarak gösterdikleri 'uygunsuz fotoğraf' iddiasının, maktulün cep telefonunu inceleyen bilirkişi tarafından çürütüldüğünü söyledi.



Tutuklu sanıklar da son sözlerinde, olayda öldürme kasıtları olmadığını, sadece internetteki fotoğrafların silinmesini istediklerini söyledi. Avukatları da müvekkillerinin öldürme kastı olmadığını tekrarlayarak, olayın ardından ambulans çağrıldığını ve 2 sanığın da polise kendilerinin bilgi verdiğini söyledi.



İNDİRİM UYGULANMADI



Şeyhmus Özdemir'in babası Yaşar Özdemir ile anne Sultan Kızılay ise oğullarının suçsuz yere öldürüldüğünü ve 'namus cinayeti' gibi gösterilmeye çalışıldığını öne sürdü. Bilirkişi raporunda, cinayet sanıklarının söylediği gibi internette fotoğraf bulunmadığının belirtildiğini kaydeden Özdemir ile Kızılay, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.



Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Veysi Erdal ile oğlu Kadir Ozan Erdal'ı 18'er yıl hapse mahkum etti. Sanıklara haksız tahrik indirimi uygulanmadı.



'ADALET YERİNİ BULDU'



Kararın ardından Sultan Kızılay ile Yaşar Özdemir, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Bu kararla oğlunun temize çıktığını belirten Özdemir, "Söyledikleri gibi taciz iddiası boşa çıktı. Verilen ceza, annesi Sultan Kızılay'a en güzel Anneler Günü hediyesi oldu" diye konuştu.