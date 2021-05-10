Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsrail'e çok sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarıyla ilgili Sakarya Orhan Camii önünde basın açıklaması yaptı.



İşte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları:



Tüm insanlık için burada Orhan Gazi Camii'nin önünden tüm dünyaya sesleniyorum.



İşgalci terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'ya yönelik en çirkin teşebbüsün içindedir. Tam bir barbarlıkla işgal etmeye çalışmakta, gözü dönmüş canavarlar masum Müslümanları canice katletmeye çalışmaktadırlar.



Büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı hiçe sayan sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle kınıyorum.



Azgınlıkta sınırları aştınız, helak olacaksınız. Sebep olduğunu anarşinin içinde yok olacaksınız. Yaktığınız terör ateşi cehenneminiz olacak. insanlığın en kadim şehri, insanlığın ortak mirası yok ediliyor. Masum bir halk zorla evlerinden çıkarılıyor.



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Çeşitli dinlerin mensupları Kudüs'ün hatırasına ihanet ediliyor. Samimiyet sınavının sonundasınız. Bu vahşeti engellemek için harekete geçmezseniz Allah ve elçileri adına söyleyeceğiniz hiç bir cümlenin karşılığı olmayacaktır. Ey Müslümanlar, hala bir araya gelmeyecek misiniz? Bir avuç azgın azınlığın cesaret aldığı gafletten ne zaman uyanacaksınız. Sizi umursamaz kılan nedir? Masumların yanında durmaktan alıkoyan nedir?



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Zalimler yok olacak, mescitlerde barışın çağrısı insanlığın ufkunu aydınlatmaya devam edecektir. Masum insanların hayatına müdahale edilirken vahiyle kutsanan şehir tahrip edilirken duyarsız kalanlar insanlık vicdanında mahkum olacaklardır. Tüm Müslümanları ve insanlığı eliyle, diliyle, kalbiyle, tüm imkanlarıyla Kudüs'e sahip çıkmaya devam ediyorum.



'TÜM CAMİLERİMİZDEN SALALAR OKUNACAK VE DUALAR EDİLECEKTİR'



Bugün inşallah öğle ezanının ardından ülkemizdeki tüm camilerimizden, tüm minarelerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecektir.



