USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsrail'e çok sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada 'Tüm insanlık için burada Orhan Gazi Camii'nin önünden tüm dünyaya sesleniyorum. İşgalci terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'ya yönelik en çirkin teşebbüsün içindedir. Tam bir barbarlıkla işgal etmeye çalışmakta, gözü dönmüş canavarlar masum Müslümanları canice katletmeye çalışmaktadırlar' ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Erbaş, bugün öğle ezanının ardından tüm camilerden salalar okunacağını duyurdu.

Güncel / 10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:42
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsrail'e çok sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarıyla ilgili Sakarya Orhan Camii önünde basın açıklaması yaptı.

İşte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları:

Tüm insanlık için burada Orhan Gazi Camii'nin önünden tüm dünyaya sesleniyorum.

İşgalci terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'ya yönelik en çirkin teşebbüsün içindedir. Tam bir barbarlıkla işgal etmeye çalışmakta, gözü dönmüş canavarlar masum Müslümanları canice katletmeye çalışmaktadırlar.

Büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı hiçe sayan sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle kınıyorum.

Azgınlıkta sınırları aştınız, helak olacaksınız. Sebep olduğunu anarşinin içinde yok olacaksınız. Yaktığınız terör ateşi cehenneminiz olacak. insanlığın en kadim şehri, insanlığın ortak mirası yok ediliyor. Masum bir halk zorla evlerinden çıkarılıyor.

Mescid-i Aksada son durum: İsrail polisinden nöbet tutan Filistinlilere müdahaleMescid-i Aksa'da son durum: İsrail polisinden nöbet tutan Filistinlilere müdahale
Çeşitli dinlerin mensupları Kudüs'ün hatırasına ihanet ediliyor. Samimiyet sınavının sonundasınız. Bu vahşeti engellemek için harekete geçmezseniz Allah ve elçileri adına söyleyeceğiniz hiç bir cümlenin karşılığı olmayacaktır. Ey Müslümanlar, hala bir araya gelmeyecek misiniz? Bir avuç azgın azınlığın cesaret aldığı gafletten ne zaman uyanacaksınız. Sizi umursamaz kılan nedir? Masumların yanında durmaktan alıkoyan nedir?

İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesine Türkiyeden tepki yağıyorİsrail polisinin Filistinlilere müdahalesine Türkiye'den tepki yağıyor
Zalimler yok olacak, mescitlerde barışın çağrısı insanlığın ufkunu aydınlatmaya devam edecektir. Masum insanların hayatına müdahale edilirken vahiyle kutsanan şehir tahrip edilirken duyarsız kalanlar insanlık vicdanında mahkum olacaklardır. Tüm Müslümanları ve insanlığı eliyle, diliyle, kalbiyle, tüm imkanlarıyla Kudüs'e sahip çıkmaya devam ediyorum.

'TÜM CAMİLERİMİZDEN SALALAR OKUNACAK VE DUALAR EDİLECEKTİR'

Bugün inşallah öğle ezanının ardından ülkemizdeki tüm camilerimizden, tüm minarelerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecektir.

İsrailOrhan Gazi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement