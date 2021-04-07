AK Parti'den Faik Öztrak'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine çok sert yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açıkça hedef alan ve hakarete varan sözlerine sert yanıt verdi. Çelik, "En büyük namussuzluk, siyasetin namusunu tehdit eden her türlü darbe girişimine ve muhtıraya destek vermektir. Tarih boyunca ve bugün her türlü milli irade düşmanlığına hizmet etmektir." dedi.