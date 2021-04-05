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Kılıçdaroğlu'na sitem! İBB sosyal yardımlarda bizi ayırıyor

Çekmeköy Nişantepe Mahallesi ziyaretini işte yoksulluğun resmi diyerek basınla paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, vatandaşların ziyaret sırasında “yardımlarda bizi ayırıyorsunuz” dediği görüntüler ortaya çıktı.

Güncel / 05 Nisan 2021 Pazartesi 13:47
Kılıçdaroğlu'na sitem! İBB sosyal yardımlarda bizi ayırıyor

Çekmeköy Nişantepe Mahallesi ziyaretini işte yoksulluğun resmi diyerek basınla paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, vatandaşların ziyaret sırasında "yardımlarda bizi ayırıyorsunuz" dediği görüntüler ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun ekibinin konuşmaları yarıda keserek, genel başkanlarını vatandaşların yanından aldığı görüldü.

Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun etrafını saran kadınlardan bir tanesinin "Çekmeköy Belediyesi'nden alıyoruz ama diğer gelen kartlar bizim evlerden ayrılıyor, kesinlikle ayrılıyor. Belirli insanlar alıyor. Allah razı olsun Kaymakamımızdan da memnunuz, alıyoruz," diyerek İBB'nin yardımlarda kendilerine ayrımcılık yaptığını söylediği görülüyor.

Bir diğer mahalle sakini, "vermiyorlar, ayırıveriyorlar" derken, başka bir kadın da " gittiğimiz zaman biz arabalarla gönderdik, depoya gönderdik oradan alın diyorlar. Ama biz hiçbir şey göremiyoruz; ne kumanya ne başka bir şey. Mesela ayakkabı, mont geliyor çoluğumuzun çocuğumuzun eline ulaşmıyor." diyor.

Bu konuşmaların üzerine ekibinin araya girmesiyle Kılıçdaroğlu kadınların yanından ayrılıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu

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